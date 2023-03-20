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42 минуты назад

Курс биткоина обновил максимум с июня 2022 года

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#биткоин #максимум

Интерес инвесторов к криптовалютам как альтернативным активам вернулся после потрясений в банковском секторе США, а затем и остального мира.

Курс биткоина превысил $28 тыс. и обновил максимум с 11 июня 2022 года, - передает РБК.

Накануне вечером стоимость первой криптовалюты достигла $28 509. На 9:30 мск 20 марта актив торгуется на уровне $27,7 тыс.

За прошедшие 24 часа цена BTC выросла на 2%. Рыночная капитализация первой криптовалюты составляет $535 млрд при суточном объеме торгов $50,9 млрд. Доля биткоина на рынке — 44,2%.

Цена Ethereum (ETH) также обновила локальный максимум 19 марта, достигнув $1,84 тыс. впервые с 17 августа 2022 года. К 9:30 мск курс ведущего альткоина опустился до отметки в $1,77 тыс., суточное снижение составило 0,8%.

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За последние 24 часа некоторые из крупнейших по капитализации криптовалют также подорожали: BNB (BNB) — на 0,4% (до $337), Ripple (XRP) — на 0,7% (до $0,38), Solana (SOL) — на 2,7% (до $22,38).

В то же время ряд ведущих альткоинов подешевел: Polygon (MATIC) — на 4,5% (до $1,14), Polkadot (DOT) — на 1,3% (до $6,37), Dogecoin (DOGE) — на 0,8% (до $0,074).

Общая рыночная капитализация криптовалют за сутки выросла на 0,5%, до $1,206 трлн. Около $134 млрд из этой суммы приходится на стейблкоины, что составляет 11,14% от общей капитализации крипторынка.
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#биткоин #максимум

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