Происшествия

сегодня, 09:51

Три автомобиля сгорели за три дня в Липецкой области

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#МЧС #пожар

Около 15 пожаров зарегистрировано в регионе за пятницу и минувшие выходные.

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Вечером 17 марта на улице Свободный Сокол в Липецке сгорел автомобиль «ВАЗ-2106», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. 

Ночью того же дня в Измалковском районе сгорел «ВАЗ-2106»,  а в поселке Лев-Толстой на улице Пушкина вечером 19 марта горел грузовик «МАН».

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Утром 18 марта в селе Порой Добровского района сгорел жилой дом, на железнодорожной станции Улусарка Задонского района — строительный вагончик. Днем 18 марта в селе Борисовка Добровского района выгорела баня.

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Утром 19 марта в многоквартирном доме по бульвару Есенина в Липецке горел мусоропровод, а в Грязях на улице Урицкого пожар вспыхнул в магазине — огонь повредил  межэтажное  перекрытие  и внутреннюю отделку на площади 60 квадратных метров.
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#МЧС #пожар

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