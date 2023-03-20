Происшествия
сегодня, 09:51
Три автомобиля сгорели за три дня в Липецкой области
Около 15 пожаров зарегистрировано в регионе за пятницу и минувшие выходные.
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Вечером 17 марта на улице Свободный Сокол в Липецке сгорел автомобиль «ВАЗ-2106», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Ночью того же дня в Измалковском районе сгорел «ВАЗ-2106», а в поселке Лев-Толстой на улице Пушкина вечером 19 марта горел грузовик «МАН».
Утром 18 марта в селе Порой Добровского района сгорел жилой дом, на железнодорожной станции Улусарка Задонского района — строительный вагончик. Днем 18 марта в селе Борисовка Добровского района выгорела баня.
Утром 19 марта в многоквартирном доме по бульвару Есенина в Липецке горел мусоропровод, а в Грязях на улице Урицкого пожар вспыхнул в магазине — огонь повредил межэтажное перекрытие и внутреннюю отделку на площади 60 квадратных метров.
Ночью того же дня в Измалковском районе сгорел «ВАЗ-2106», а в поселке Лев-Толстой на улице Пушкина вечером 19 марта горел грузовик «МАН».
Утром 18 марта в селе Порой Добровского района сгорел жилой дом, на железнодорожной станции Улусарка Задонского района — строительный вагончик. Днем 18 марта в селе Борисовка Добровского района выгорела баня.
Утром 19 марта в многоквартирном доме по бульвару Есенина в Липецке горел мусоропровод, а в Грязях на улице Урицкого пожар вспыхнул в магазине — огонь повредил межэтажное перекрытие и внутреннюю отделку на площади 60 квадратных метров.