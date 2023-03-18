Водитель маршрутки устроил тройное ДТП на Кузнечной

В аварии пострадали два водителя легковушек.

«На дороге прав тот, кто больше весит» - по этому принципу проложил сегодня маршрут по улице Плеханова водитель 322-го маршрута.

Дорога рядом с обкомом КПРФ широкая, а день субботний, поэтому движение не отличалось интенсивностью. Тем не менее, шофер 1979 г.р. выехал в двигавшийся в параллельном направлении «Ниссан Микра».







Маленький автомобиль, словно мячик, отскочил в сторону и столкнулся ещё и с автомобилем «Тойота Раф-4». В результате ДТП получили телесные повреждения водители обеих легковушек, им потребовалась медицинская помощь, правда, госпитализация никому не понадобилась.







А автобусе обошлось без пострадавших, в том числе и среди немногочисленных пассажиров.





