Происшествия

сегодня, 18:49

Водитель маршрутки устроил тройное ДТП на Кузнечной

9 1274
#Тройное ДТП
Водитель маршрутки устроил тройное ДТП на Кузнечной

В аварии пострадали два водителя легковушек.

«На дороге прав тот, кто больше весит» - по этому принципу проложил сегодня маршрут по улице Плеханова водитель 322-го маршрута.

Дорога рядом с обкомом КПРФ широкая, а день субботний, поэтому движение не отличалось интенсивностью. Тем не менее, шофер 1979 г.р. выехал в двигавшийся в параллельном направлении «Ниссан Микра».

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Маленький автомобиль, словно мячик, отскочил в сторону и столкнулся ещё и с автомобилем «Тойота Раф-4». В результате ДТП получили телесные повреждения водители обеих легковушек, им потребовалась медицинская помощь, правда, госпитализация никому не понадобилась. 

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А автобусе обошлось без пострадавших, в том числе и среди немногочисленных пассажиров.

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9 1274
#Тройное ДТП

Комментарии (9)

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Логика

19 минут назад
Ехали параллельно, но у Микры разбита задняя часть.)))
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Мимоходом

27 минут назад
Это обком КПРФ на Кузнечной, а ДТП на Плеханова.
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Ежик

31 минуту назад
Раньше был просто 22 маршрут и автобусы были с гармошкой, а почему сейчас 322 и без гармошки?
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Ванька Грозный

36 минут назад
Красотища-то какая , лепота!!
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Биолог

46 минут назад
очень интересно, но нифига не понятно, плоды фигового дерева и не обладают никакими свойствами, способствующими повышению способности человека к восприятию информации.
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очень интересно, но нифига не понятно

53 минуты назад
двигаться в параллельном направлении это значит двигаться рядом в попутном направлении
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Елена

сегодня, 19:19
Езда в Липецких маршрутках очень опасна, водители гоняют друг за другом, а если нет конкурентов то стоят на остановках по 5 минут, а пассажиры сидят и ждут когда он соизволит покурить и по телефону поболтать.
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не-а чё

сегодня, 19:11
Просто солнце в глаза....
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Сергей

сегодня, 18:58
Что сказать, наверное конкурент???? А может пренебрежение ПДД и правил перевозки ЛЮДЕЙ....... ИЛИ ОПЯТЬ СЛЕДСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ........ ТОЧНО СЕГОДНЯ ЖЕ СОЛНЫШКО ВЫГЛЯНУЛО.
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