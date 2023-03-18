сегодня, 18:49
Водитель маршрутки устроил тройное ДТП на Кузнечной
В аварии пострадали два водителя легковушек.
«На дороге прав тот, кто больше весит» - по этому принципу проложил сегодня маршрут по улице Плеханова водитель 322-го маршрута.
Дорога рядом с обкомом КПРФ широкая, а день субботний, поэтому движение не отличалось интенсивностью. Тем не менее, шофер 1979 г.р. выехал в двигавшийся в параллельном направлении «Ниссан Микра».
Маленький автомобиль, словно мячик, отскочил в сторону и столкнулся ещё и с автомобилем «Тойота Раф-4». В результате ДТП получили телесные повреждения водители обеих легковушек, им потребовалась медицинская помощь, правда, госпитализация никому не понадобилась.
А автобусе обошлось без пострадавших, в том числе и среди немногочисленных пассажиров.
Логика
Мимоходом
Ежик
Ванька Грозный
Биолог
очень интересно, но нифига не понятно
Елена
не-а чё
Сергей