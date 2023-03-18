Общество

53 минуты назад

В воскресенье в трех десятках домов Липецка отключат холодную воду

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В воскресенье в трех десятках домов Липецка отключат холодную воду

Причиной отключений 19 марта холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 8а по улице Московской – машина с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 28 по улице Катукова – машина с водой также подъедет к дому.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б, 2, 2а, 4, 4а/1, 4б, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 13, 14, 15 по улице Физкультурной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Моршанская, 18.

19 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 22 по улице Октябрьской, № 6 на площади Петра Великого.

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Комментарии (1)

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28 минут назад
... ..а вот эти плановые и внеплановые отключения влияют на перерасчет оплаты некачественных поставляемых услуг, просто интересно, ...
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