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В Чили из-за поломки судна эвакуировали участников российской экспедиции на тримаране
Российские мореплаватели были вынуждены прервать кругосветную экспедицию на тримаране из-за поломки судна. В ночь на 17 марта команду эвакуировали в Чили, сообщает "Известия".
«Экипаж тримарана экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Путешественники сообщили о том, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль. Калюжная незамедлительно организовала спасательную операцию», — говорится в Telegram-канале экспедиции.
На помощь пришли служащие ВМС Чили, которые передали экстренное сообщение на бразильский борт, направлявшийся в сторону берега. Участников экспедиции забрали с места аварии, а тримаран взяли на буксир. Дальнейшие действия будут обсуждаться по прибытии моряков в Чили.
Кругосветная экспедиция по пути великих русских мореплавателей при поддержке президентского фонда культурных инициатив стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. Сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин планировали за два года обойти земной шар на разборном надувном тримаране, однако столкнулись с техническими проблемами — судно приходилось чинить практически на каждой остановке.
«Экипаж тримарана экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Путешественники сообщили о том, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль. Калюжная незамедлительно организовала спасательную операцию», — говорится в Telegram-канале экспедиции.
На помощь пришли служащие ВМС Чили, которые передали экстренное сообщение на бразильский борт, направлявшийся в сторону берега. Участников экспедиции забрали с места аварии, а тримаран взяли на буксир. Дальнейшие действия будут обсуждаться по прибытии моряков в Чили.
Кругосветная экспедиция по пути великих русских мореплавателей при поддержке президентского фонда культурных инициатив стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. Сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин планировали за два года обойти земной шар на разборном надувном тримаране, однако столкнулись с техническими проблемами — судно приходилось чинить практически на каждой остановке.