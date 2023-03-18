В России

сегодня, 09:27

В Москве в храме Петра и Павла в Басманной слободе произошёл пожар

144
В храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе в Москве произошёл пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщили в МЧС, здание находится на реконструкции. Горели строительные леса на площади 10 кв. м. По уточненной информации, пострадавших нет.

Позже в экстренных службах сообщили о ликвидации возгорания. Спасатели ликвидировали пожар в 2:42.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Первый деревянный храм был построен в конце XVII века, каменный - в XVIII веке. По некоторым данным, он был возведен по указанию Петра I



144

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Граждане России смогут находиться в Индии 180 дней в год по электронной туристической визе
Граждане России смогут находиться в Индии 180 дней в год по электронной туристической визе

сегодня, 10:03

В России
В Новосибирске самолет прервал взлет из-за неисправности
В Новосибирске самолет прервал взлет из-за неисправности

сегодня, 09:37

В России
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
#ключевая ставка #экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

вчера, 16:27

В России
Google Play удалил приложения попавших под санкции банков «Санкт-Петербург» и «Уралсиб»
#Google Play #санкции #банки
Google Play удалил приложения попавших под санкции банков «Санкт-Петербург» и «Уралсиб»

вчера, 15:25

В России
Госдума одобрила закон о цифровом рубле
#цифровой рубль #экономика
Госдума одобрила закон о цифровом рубле

вчера, 14:03

В России
В Брянской области вновь атаковали нефтепровод
#атака #Брянск
В Брянской области вновь атаковали нефтепровод

вчера, 13:22

В России