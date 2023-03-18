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В Москве в храме Петра и Павла в Басманной слободе произошёл пожар
В храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе в Москве произошёл пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как сообщили в МЧС, здание находится на реконструкции. Горели строительные леса на площади 10 кв. м. По уточненной информации, пострадавших нет.
Позже в экстренных службах сообщили о ликвидации возгорания. Спасатели ликвидировали пожар в 2:42.
"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Первый деревянный храм был построен в конце XVII века, каменный - в XVIII веке. По некоторым данным, он был возведен по указанию Петра I
Как сообщили в МЧС, здание находится на реконструкции. Горели строительные леса на площади 10 кв. м. По уточненной информации, пострадавших нет.
Позже в экстренных службах сообщили о ликвидации возгорания. Спасатели ликвидировали пожар в 2:42.
"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Первый деревянный храм был построен в конце XVII века, каменный - в XVIII веке. По некоторым данным, он был возведен по указанию Петра I