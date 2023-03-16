Общество
26 минут назад
Правообладатели компьютерных программ простили ельчанке использование пиратского софта
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Использованием семи пиратских продуктов был причинён ущерб более чем на миллион рублей.
Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней женщины — директора фирмы, подозреваемой в незаконном использовании объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.
Напомним, с октября 2013 по август 2022 года директор ООО использовала нелегальный софт, желая избежать трат на приобретение лицензионного программного обеспечения. Директор фирмы, а также один подчинённый по её указанию на двух компьютерах использовали семь «пиратских» компьютерных программ ООО «1С-Софт» и ООО «1С». В результате правообладателю был причинён ущерб на сумму 1 089 800 рублей, что является особо крупным размером.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, приговором суда руководитель организации признана виновной по статье 146 части 3 пунктам «в, г» УК РФ и ей назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. При этом суд учёл полное заглаживание ущерба, причиненного преступлением, примирение с потерпевшими, и изменил категорию совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. В результате подсудимая от назначенного наказания была освобождена в связи с примирением с потерпевшими.
Напомним, с октября 2013 по август 2022 года директор ООО использовала нелегальный софт, желая избежать трат на приобретение лицензионного программного обеспечения. Директор фирмы, а также один подчинённый по её указанию на двух компьютерах использовали семь «пиратских» компьютерных программ ООО «1С-Софт» и ООО «1С». В результате правообладателю был причинён ущерб на сумму 1 089 800 рублей, что является особо крупным размером.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, приговором суда руководитель организации признана виновной по статье 146 части 3 пунктам «в, г» УК РФ и ей назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. При этом суд учёл полное заглаживание ущерба, причиненного преступлением, примирение с потерпевшими, и изменил категорию совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. В результате подсудимая от назначенного наказания была освобождена в связи с примирением с потерпевшими.
160