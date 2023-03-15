Происшествия

сегодня, 20:00

В селе Ратчино вышла из берегов река Становая Ряса

4 580
#паводок
В селе Ратчино вышла из берегов река Становая Ряса

Подтоплены автомобильный мост и 174 приусадебных участка.

В селе Ратчино Добровского района сегодня вышла из берегов река Становая Ряса. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, подтоплены автомобильный мост и 174 приусадебных участка. Нарушено прямое транспортное сообщение на 14 улицах. В зоне подтопления оказались 294 человека, в том числе 27 детей.

По состоянию на 18.00 уровень воды в реке Становая Ряса выше полотна автомобильного моста на + 65 сантиметров.

«Вопросы жизнеобеспечения, противопожарного обеспечения, медицинского обеспечения решены. Есть объездные пути. В селе работает оперативная группа Главного управление МЧС России и правительства области для координации действий», - сообщили спасатели.

С 14 марта из-за паводка указом губернатора Липецкой области на территории региона введен режим повышенной готовности. Во время действия режима информация об уровне воды на объектах, наиболее подверженных риску подтопления, передается передаваться в Главное управление МЧС России по Липецкой области каждые три часа. Движение по участкам, попадающим в зону подтопления, будет ограничиваться или перекрываться, также будут организованы альтернативные пути объезда. Ответственные службы приведут в порядок ливневые канализации, водоотводные каналы, дорожные дренажные системы, расчистят русла рек и водостоки.
4 580
#паводок

Комментарии (4)

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Гость

2 минуты назад
Да, не какой помощи нет всё по кругу в воде некто не приехал и не помог. Выживайте как хотите.Какой объезд может быть, если всё на самом деле по кругу в воде. Только трактор и то даже трактор не ездиет
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Костя

8 минут назад
Сегодня шли у кого были высокие болотные сапоги была глубина на ровном месте на асфальте по самую задницу шли. Как у вас65см. То же непонятно
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Костя

30 минут назад
Бедные жители, пожилые вообще (а если кому плохо), не кто некем не интерисуется. У кого есть болотные сапоги сами потихоньку идут по воде в магазин. Что нескажите про пожилых они вообще хоть помирай. Не какой помощи не от кого нет. Люди просто брошены.
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Костя

34 минуты назад
Да, речка поднялась пик был14марта,, как у вас она сегодня 15марта,поднялась?непонятно. !Объезда негде нет т. к взято всё в кольцо вода по кругу.14марта было85-95см на ровном месте(над асфальтом)а сегодня 15естественно небольшой спад пошёл,но, не в магазин не куда не дойти. Полностью отрезаны от всего жители некакой помощи не от МЧС не от местных органов власти нет. Какая оперативная группа тоже непонятно.Жильцы просто на выживание.
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