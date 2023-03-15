Происшествия
сегодня, 20:00
В селе Ратчино вышла из берегов река Становая Ряса
Подтоплены автомобильный мост и 174 приусадебных участка.
В селе Ратчино Добровского района сегодня вышла из берегов река Становая Ряса. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, подтоплены автомобильный мост и 174 приусадебных участка. Нарушено прямое транспортное сообщение на 14 улицах. В зоне подтопления оказались 294 человека, в том числе 27 детей.
По состоянию на 18.00 уровень воды в реке Становая Ряса выше полотна автомобильного моста на + 65 сантиметров.
«Вопросы жизнеобеспечения, противопожарного обеспечения, медицинского обеспечения решены. Есть объездные пути. В селе работает оперативная группа Главного управление МЧС России и правительства области для координации действий», - сообщили спасатели.
С 14 марта из-за паводка указом губернатора Липецкой области на территории региона введен режим повышенной готовности. Во время действия режима информация об уровне воды на объектах, наиболее подверженных риску подтопления, передается передаваться в Главное управление МЧС России по Липецкой области каждые три часа. Движение по участкам, попадающим в зону подтопления, будет ограничиваться или перекрываться, также будут организованы альтернативные пути объезда. Ответственные службы приведут в порядок ливневые канализации, водоотводные каналы, дорожные дренажные системы, расчистят русла рек и водостоки.
По состоянию на 18.00 уровень воды в реке Становая Ряса выше полотна автомобильного моста на + 65 сантиметров.
«Вопросы жизнеобеспечения, противопожарного обеспечения, медицинского обеспечения решены. Есть объездные пути. В селе работает оперативная группа Главного управление МЧС России и правительства области для координации действий», - сообщили спасатели.
С 14 марта из-за паводка указом губернатора Липецкой области на территории региона введен режим повышенной готовности. Во время действия режима информация об уровне воды на объектах, наиболее подверженных риску подтопления, передается передаваться в Главное управление МЧС России по Липецкой области каждые три часа. Движение по участкам, попадающим в зону подтопления, будет ограничиваться или перекрываться, также будут организованы альтернативные пути объезда. Ответственные службы приведут в порядок ливневые канализации, водоотводные каналы, дорожные дренажные системы, расчистят русла рек и водостоки.
Гость
Костя
Костя
Костя