Сегодня в Липецке: Ночь в архиве, патриотический концерт и вечер оскароносного кино

Рассказываем, как с пользой провести наступающий четверг.

Стабильно тепло

Погода в Липецке будет, как и накануне – 7-9 градусов тепла, преимущественно без осадков. Вслед за мягкой зимой, весна наступает не дождливо и деликатно.







Кому отключат воду

Плановые отключения в связи с ремонтными работами произойдут сегодня с 10:00 до 20:00 на улицах Волгоградской, 8, 8а, 10, 11, 12, 14; Гагарина, 93/2 (детский сад №18), 95/2, 131, 129, 125, 125/1, 125/2, 123/2, 123/3, 121/1, 121/2, 119/1, 119/2, 117, 117а, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 111/1, 111/2, 109, 107/3, 107/2, 107/1; Ильича, 15; Крупской, 5, 12, 14, 7, 16; Невского, 12; Парковой, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 9, 7, 10; Студенческой, 14а; Суворова, 1; Терешковой, 3/2, 3/3, 5/2, 5/3, 6а; Титова, 3/2, 3/3, 9/5, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5; а также в частном секторе улиц Бехтерева, Волжской, Воронежской, 2-й Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Ильича, Лермонтова, Озёрной, Песчаной, Профсоюзной, Студенческой, Тургенева.







Кому отключат свет



Из-за ремонта на электросетях сегодня с 14:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Гагарина и Балмочных.

С 09:00 до 16:00 без света останутся дома №№ 1, 3а на улице Л. Шевцовой, а также улица Тюленина, переулок Брянский.







С 08:00 до 16:00 обесточат дом на Загородной, 9.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах на улице Кривенкова, 28, 37, 41; Минской, 2а, 34, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65; Свиридова, 4, 6, 8, 8а, 14, 34; Стаханова, 56; на Универсальном проезде, 14; а также на улицах В. Музыки, Космонавтов, Опытной, в 34 микрорайоне, по Лебедянскому шоссе.

Пробки

Куда же мы без них, да ещё с самого утра? Проскочить на работу по пустому городу ещё можно было часов в шесть, а сейчас уже самые оживлённые трассы горят жёлтым цветом, который быстро перерастёт в красный. Особенно часто это случается на проспекте Победы, Воронежском шоссе, улицах Московской, Гагарина, Водопьянова, Терешковой, Циолковского, Неделина. Поэтому перед выездом лучше всё-таки загляните в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, которые помогут вам объехать проблемные участки и сэкономят время в пути.

«Ночь в архиве» (16+)

Пожалуй, главное культурное событие сегодня – Ночь в архиве, в течение которой Архивное управление Липецка распахнет свои двери для любителей тайн.

Ну как ночь.… Начнут в 17:00, управляется за пару часов. Зато в это время в управлении на проспекте Мира,15 участников ждёт полное загадок и тайн приключение под названием «Тайны града Липецка».

«Ночь в архиве» станет для юношей и девушек порталом в прошлое. На этот раз она перенесет ребят в Петровскую эпоху. Участникам предстоит выполнять предложенные задания в абсолютной темноте. В коридорах и кабинетах архивного управления легко заблудиться и наткнуться на пришельцев из прошлого или даже призраков ушедших эпох. Для перемещения от станции к станции придётся разгадывать шифры, подключать эрудицию и смекалку. Так, команды смогут встретиться с Петром Великим, его супругой Екатериной I, одним из создателей русского флота Федором Апраксиным, генерал-прокурором Павлом Ягужинским, светлейшим князем Александром Меншиковым и другими.

«С любовью и верой в Россию» (18+)

Концерт с таким названием пройдёт сегодня в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов,54а).







В программе будут представлены разные жанры и музыкальные направления – классика и эстрада, народные песни и современная музыка. Произведения, наполненные гордостью за отчизну, исполнят лучшие творческие коллективы колледжа: академический студенческий хор (руководитель – Наталья Сарафанникова), студенческий народный хор (руководитель – Владимир Крысанов), эстрадный оркестр (руководитель – Александр Ивашкин) и духовой оркестр (дирижер – Василий Збаражский). Порадуют зрителей классическими композициями и народными танцами хореографические коллективы колледжа искусств.

Герои Достоевского в фильмах и мультфильмах (16+)

Липецкий киновед Алексей Колбаско приготовил очередную увлекательную лекцию, которую прочитает сегодня в 12:00 в библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).

Речь пойдёт об экранизациях работ известного писателя. Между прочим, фильмы по произведениям Достоевского в мире ставили около 300 раз, он один из лидеров по этому показателю. Колбаско как обычно выискал нечто эдакое и расскажет, например, о фильме Скверный анекдот», который сняли в 1965 году а потом благополучно положили на полку и чуть не предали забвению. А ведь картину снимала одна из самых известных творческих пар советских режиссёров Александр Алов и Владимир Наумов.







Достоевского использовали даже в мультипликации, Колбаско покажет фрагменты из двух мультиков по произведениям гения, а заодно объяснит, какую необыкновенную технику применил оскароносный режиссер-мультипликатор Александр Петров на съемках мультфильма по фантастическому рассказу писателя «Сон смешного человека».

Оскароносный вечер (18+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня приглашают на вечер хорошего кино.

Покажут три короткометражки, все – в разные годы получали «Оскара». Мультик студии Walt Disney«Меню» победил в 2014 году в номинации короткометражного анимационного кино, фильмы «Зайка» (США) и «Хор» (Венгрия) - оскароносцы соответственно 2015 и 2016 года, как лучшие короткометражные игровые фильмы.



Фото Дины Кюнбергер



Вечер будет посвящен недавнему 95-му вручению премий от американской киноакадемии, где победила лента «Прощание по-ирландски» (Великобритания), а среди анимационных короткометражек - 4-х минутный «Мальчик, крот, лис и лошадь» (США).

Киновечер в «Библиотеке» начнётся в 19:01, вход – любая поддержка пространства.

Устали создавать шедевры по одному? Сделайте два! (12+)

В музее современной скульптуры (музее народного художника России Юрия Гришко) на улице Студеновской, 39б учат своими руками создавать произведения искусства.

А сегодня покажут, как сделать сразу два! Мастер-класс «Пара пиал «Созвучие» проведёт художник и преподаватель Анна Качанова. Она покажет технику изготовления изделий из цельного куска глины. Каждый участник под руководством наставницы изготовит и декорирует две пиалы, которые могут дополнить чаепитие, украсить интерьер или станут хранителями мелочей.







Начало мастер-класса в 18:00, нужна предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10 – можно звонить или писать сообщения на WyatsApp, Viber, Telegram.

Премьеры в кино

Четверг – традиционный день кинопремьер, с самыми интересными, доступными в липецких кинотеатрах, мы вас сейчас познакомим.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы». Россия, 2023. Боевик, драма. Режиссёр Сарик Андреасян (6+)

Фильм, основанный на реальных событиях. Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем… Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле…

В ролях: Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин.

«Медея». Россия, 2023. Триллер, мистика. Режиссёр Игорь Волошин (18+)

Мистический триллер о древнем проклятье. Лиза — мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы всё начинает возвращаться в привычное русло, но тут она получает странное предупреждение. Неизвестная сообщает Лизе, что на их семье лежит проклятье, от которого в роду погибают все дети. Готова ли Лиза на самый страшный поступок, чтобы спасти сыновей?

В ролях: Ольга Симонова, Паулина Андреева. Павел Деревянко, Олег Васильков.

«Сергий против нечисти. Шабаш». Россия, 2023. Комедия, ужасы. Режиссёр Кирилл Кузин. (18+)

Комедийный хоррор о бывшем священнике и следователе, которые сражаются со злодеями русского фольклора. Злодеи уже на подходе – генно-модифицированный Змей Горыныч, банда домовых, Вий терроризируют людей и пытаются взять власть в свои руки. Кто даст им отпор, если не Сергий и Катя! Но смогут ли герои противостоять нечисти и одновременно разобраться в личной жизни?

В ролях: Роман Маякин, Лукурья Ильяшенко, Игорь Жижикин.

Дорогие липчане! Рабочая неделя подходит к концу, осталось ещё чуть-чуть поднапрячься. Но уже можно размышлять о культурном досуге, о походах в кино – для этого и существует наша рубрика. А все остальные новости вы круглосуточно найдёте на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, поэтому не забывайте чаще заходить на сайт. Ждём вас снова и снова.