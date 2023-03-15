Происшествия
28 минут назад
Уроженца Армении осудили за кражу телефона с автозаправки
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Благодаря записи камеры видеонаблюдения воришку быстро нашли и задержали.
Уроженца Республики Армения осудили по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ за кражу с причинением значительного ущерба гражданину: мужчина похитил телефон с территории АЗС.
Напомним, 22 декабря прошлого года в Чаплыгинском районе в полицию сообщили о краже телефона со стойки кассовой зоны автозаправки по улице Строительной в селе Кривополянье. Кража попала на запись камеры видеонаблюдения: как оказалось, потерпевший при оплате покупок положил телефон на стойку и забыл. Следом в магазин автозаправки зашёл другой водитель и положил себе в карман чужой телефон, а после сел в автомобиль и уехал в сторону Липецка.
Но его по ориентировке нашли и остановили сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина написал явку с повинной. Похищенный телефон у него изъяли.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, Чаплыгинским районным судом мужчина признан виновным в краже, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей в доход государства.
Напомним, 22 декабря прошлого года в Чаплыгинском районе в полицию сообщили о краже телефона со стойки кассовой зоны автозаправки по улице Строительной в селе Кривополянье. Кража попала на запись камеры видеонаблюдения: как оказалось, потерпевший при оплате покупок положил телефон на стойку и забыл. Следом в магазин автозаправки зашёл другой водитель и положил себе в карман чужой телефон, а после сел в автомобиль и уехал в сторону Липецка.
Но его по ориентировке нашли и остановили сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина написал явку с повинной. Похищенный телефон у него изъяли.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, Чаплыгинским районным судом мужчина признан виновным в краже, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей в доход государства.
181