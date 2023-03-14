Гости «Пятёрочки» смогут приобрести ножи от известного итальянского бренда от 99 рублей

Липчан ждёт новый подарок от «Пятёрочки»: с сегодняшнего дня в магазинах начинается акция, в ходе которой покупатели могут приобрести стильные кухонные ножи от известного итальянского бренда Pininfarina по специальной цене всего от 99 рублей.

С 14 марта по 29 мая 2023 года «Пятёрочка» запускает новую накопительную акцию, суть которой давно известна покупателям: они делают покупки и накапливают электронные наклейки, которые затем можно будет обменять на приобретение уникального товара по символической стоимости.

Стильные ножи для любых нужд

Ретейлер приготовил своим клиентам великолепный подарок: ножи из коллекции Pininfarina порадуют самую взыскательную хозяйку и станут незаменимым помощником на кухне.

Всего в коллекцию входят 6 ножей для различных кулинарных функций и задач: чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы и т.д. Лезвия из нержавеющей стали высочайшего качества удовлетворяют самым взыскательным потребностям.

Такой подарок надо ещё поискать, а здесь он сам плывёт в руки, да ещё за символические деньги!

Как получить нож за 99 рублей

Главное – делать покупки в «Пятёрочке» с картой программы лояльности X5 Клуб и накапливать виртуальные электронные наклейки.

За каждые 200 рублей в чеке гостю будет автоматически начисляться одна наклейка. Как только накопятся 40 наклеек, то уже можно будет приобрести любой из ножей Pininfarina со скидкой от 65 процентов, а за 80 наклеек – по цене всего от 99 рублей в зависимости от типа ножа.

Следить за своим балансом будет очень легко: количество уже собранных наклеек для удобства будет печататься на чеке, а также отображаться в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении.

Наборы ножей можно купить и за полную стоимость, цена варьируется от 1 699 до 2 999 рублей. Так же для удобства можно приобрести подставку для хранения ножей.

Но, согласитесь, куда приятнее получить новый подарок за лояльность любимому магазину, тем более что копить наклейки совсем не сложно, нужно лишь продолжать ходить за покупками в любимую «Пятёрочку».

Ознакомиться с подробными условиями акции можно на сайте.

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