Комаров опять претендует на «Книгу рекордов», подвиги «Коли-Домкрата» и новый мастер спорта в 67 лет

Триумфально для липецких силачей прошёл вчера в Нововоронеже чемпионат Европы па пауэрлифтингу и силовым видам спорта по версии НАП (Национальной федерации пауэрлифтинга России).

Известный липецкий силач Владислав Комаров выступал в экстремальном подъеме штанги на бицепс. Среди атлетов 40-45 лет Комаров в весовой категории до 82,5 кг не только занял первое место и выиграл Евро, но и в трёх подходах установил мировые рекорды – 91, 95 и 100 кг. Последний результат (он на видео) является превышением норматива мастера спорта международного класса на целых 20 кило!

Комаров известен тем, что в мае прошлого года на фестивале традиционной культуры «Мусаткин двор» установил рекорд, который позже был занесён в «Книгу рекордов России» - за минуту поднял одной рукой штангу весом в 50 кг одной рукой.

Недавно Владислав вновь подал заявку на включение в отечественный аналог «Книги Гиннесса». На свой день рождения 22 февраля при собственном весе 81,5 кг он удерживал 85-килограммовую штангу правой рукой в верхней точке на время. Результат липчанина – 31 секунда. Сейчас комиссия «Книги рекордов» изучает видеозапись, по условиям заявки снятую без перерыва – от взвешивания спортсмена до установления самого рекорда. В случае одобрения Комаров станет двукратным рекордсменом.

В Нововоронеже успешно выступили и ученики Владислава.

46-летний Андрей Карпов поднял на бицепс штангу весом в 95 кг, что принесло ему «золото» первенства Европы среди ветеранов 45-49 лет в весовой категории до 125 кг. При этом сам силач был гораздо легче многих конкурентов, его вес 112,5 кг.



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Чемпионский подход Карпова



Три мировых рекорда зафиксировал и Александр Жеребцов. И это в 67 лет! Александр Иванович среди ветеранов 65-69 лет в категории до 110 кг поднял на бицепс последовательно 60, 70 и 75 кг. Последний результат в почтенном возрасте принёс ему звание мастера спорта России.

Чемпионом Европы стал и 40-летний Алексей Коняев – в категории до 75 кг принявший на бицепс 60 кило.



Влад Комаров (второй справа) и его железные парни



Не обошлось и без успехов знаменитого «Коли-Домкрата» - 66-летнего Николая Грачёва, трижды занесённого в «Книгу Гиннесса».

Обладатель почти пятисот мировых рекордов в силовых видах спорта выступал в своей любимой становой тяге и на этот раз установил ещё три наивысших достижения планеты среди атлетов 65-69 лет в весе до 53 кг. Результаты его подходов – 120, 125 и 126 кг.



Липецкая команда. Николай Грачёв второй слева.



Отличились и два ученика Грачёва. Александр Власенков взял «золото» в классическом подъеме штанги на бицепс в категории до 100 кг с результатом 75 кг, а Роман Пак в весовой категории до 75 кг в становой тяге, несмотря на травму бедра, справился, с весом в 140 кг, что тоже принесло ему медаль высшей пробы.





