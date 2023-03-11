Девушки, вас как будто бы прокляли?

В 12-м домашнем матче Суперлили «Липецк» потерпел 12-е поражение. До «вечного» антирекорда одна игра.

Визит очередной команды Суперлиги в Липецк обернулся сплошным разочарованием для липецких волейболисток и их болельщиков. На табло наш «любимый» счет – 0:3, на этот раз в пользу нижегородской «Спарты».

Любопытно, что в первом круге в Нижнем Новгороде наши девчата сумели выиграть на тай-брейке, а дома сегодня не удалось зацепить даже одной партии.

В первом сете «Липецк» был слабее – 20:25, а во втором и вовсе – 13:25. Ближе всего к успеху наша команда была в третьем отрезке, но и здесь смазала концовку. Ведя – 21:18, липчанки умудрились упустить инициативу – 21:22. Затем наша команда вроде приподняла голову – 23:22, но в ответственный момент Полина Ольховская подала в сетку.

Худо-бедно «Липецк» всё же наиграл на один сет бол – 24:23, но им не воспользовался. А «Спарта» следом заработала четыре (!) матч-бола и с четвертой попытки выиграла и сет, и сам поединок – 29:27, 3:0.

Это уже 12-е поражение липчанок в 12-м матче чемпионата на своей площадке. Причём 11 раз наша команда выкинула белый флаг с «сухим» счётом и лишь в матче с красноярским «Енисеем» уступила – 2:3.

18 марта «Липецк» играет в Калининграде с действующим чемпионом России «Локомотивом».

25 марта нашу команду ждёт заключительная домашняя встреча с «Уралочкой» из Екатеринбурга, которая занимает 12-е место и лишилась шансов на плей-офф. К слову, ей липчанки тоже победили на выезде – 3:2. Если не повторить успех то антирекорд в домашних играх рискует стать абсолютным.