Большинство липчанок становятся матерями в возрасте от 20 до 34 лет

8 марта празднуется Международный женский день. Липецкстат представляет портрет жительницы Липецкой области.

По последним данным, в нашей области проживают 610 400 тысячи женщин, что составляет 54% населения региона, большинство из них — 64% — городские жительницы. На каждую тысячу городских мужчин приходится 1236 горожанок, на тысячу сельских — 1099 женщин. Эти соотношения зависят от возраста: до 32 лет мужчин больше, чем женщин, затем мужчин становится меньше. Так, от рождения до пяти лет на тысячу девочек приходится 1075 мальчиков, в возрастной категории от 70-ти и старше — 430 мужчин на тысячу женщин.Средний возраст липчанки приближается к 45 годам, она старше мужчины-липчанина на пять лет (39,5 года). Половина жительниц региона — трудоспособного возраста, еще 35% — пенсионного. Более 90% липецких женщин не курят, 10% регулярно посещают фитнес-клубы и спортзалы, еще 13% занимаются спортом самостоятельно.Женщины вступают в барк раньше мужчин — большинство выходят замуж в возрасте 20 -24 лет, тогда как мужчины — в 25-29 лет. В 2023 году в брак вступили 6,5 тысячи женщин, впервые — 3,7 тысячи, повторно — 2,8 тысячи. Из каждой тысячи женщин старше 16 лет почти половина — 471 — состоит в зарегистрированном браке, 136 — никогда не состояли в браке, 148 — развелись или разошлись (если не состояли в зарегистрированном браке), 209 — вдовы. В гражданском браке состоят каждые 36 женщин из тысячи. В прошедшем году 11 невест вышли замуж в 16 лет, 19-ти невестам исполнилось 17 лет, 179 женщин заключили брак в возрасте за 60, а две самые пожилые невесты отметили 81-й и 88-й день рождения.Большая часть женщин в прошлом году становились матерями в промежутке от 20 до 34 лет, при этом пик рождаемости приходится на возраст в 30-34 года. Средний возраст липецких женщин при рождении первенца — 26 лет, второго и последующих детей — 32 года. В 2023 году на свет появились 7,9 тысячи младенцев, из них 3,9 тысячи — девочки. У шести родившихся малышек день рождения совпал с 8 Марта.Женщины области работают во всех сферах экономики, чаще всего они заняты в торговле, образовании, здравоохранении, обрабатывающих производствах. На долю женщин среди занятого в экономике населения приходится 50%. Средний возраст работающей женщины — 43,3 года (мужчин — 42,8 года).Каждая четвертая женщина в регионе получила высшее образование, у каждой второй —среднее профессиональное.