19-летняя женщина за 15 минут потратила с найденной карты 5 048 рублей

За кражу её приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Тербунский районный суд вынес приговор 19-летней женщине за кражу с банковского счёта. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 9 ноября прошлого года женщина нашла около магазина «Лакомка» на улице Советской в селе Волово чужую банковскую карту и начала оплачивать ей свои покупки.



Сначала она потратила 515 рублей в магазине «Магнит Косметик», потом направилась «Магнит Продукты». Там она сделала несколько покупок: сначала на 509 рублей, потом на 632 рубля. Потом женщина направилась в магазин «Мечта» и потратила там 590 рублей, затем в магазин «Мастер второй этаж», где сделала две покупки — на 420 и 880 рублей. А потом женщина побывала ещё и в магазине «Мастер первый этаж»: там она потратила 990 рублей и 510 рублей.



За 15 минут женщина успела совершить 8 покупок и потратить с чужого счёта 5 048 рублей. В магазины она заходила вместе с мужем и купила фонарь, стиральный порошок, памперсы, мыло, детский мяч, конструктор, женскую сумку, трикотажные штаны, сигареты, конфеты, напиток, соломку, задний фонарь для мопеда, после чего по пути домой выбросила карту в «Центральный пруд».



Потерпевший рассказал, что за несколько дней до кражи денег со счёта — 5 ноября он похоронил жену, и 9 ноября едва ли не первый раз вышел из дома за продуктами, оставив телефон дома. Когда мужчина вернулся домой, он увидел сообщения от банка о списаниях средств и заблокировал карту. Мужчина также сам сразу пошёл в магазины, в которых делали покупки за его счёт, расспросил продавцов и посмотрел записи с камер. И уже утром на следующий день женщина была найдена. Домой к ней приехали полицейские и она сразу во всём созналась. В тот же день виновная пришла к потерпевшему домой с бабушкой и вернула все деньги.



Суд приговорил женщину, у которой двое маленьких детей, к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

