сегодня, 09:31
14-летняя девочка получила травмы в столкновении грузовика и легкового автомобиля
Всего за три дня, с 3 по 5 марта, на дорогах области пострадали девять человек.
Еще одна авария, в которой пострадал подросток, произошла 4 марта в Липецке. На улице Баумана под автомобиль «Ниссан» 33-летнего водителя попал 13-летний подросток. Мальчик госпитализирован.
Ночью 4 марта на улице Неделина столкнулись автомобиль «Шевроле» под управлением 33-летнего водителя и автобус «МАН» с 54-летним мужчиной за рулем. Оба водителя и 53-летний пассажир автобуса получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
Также автоинспекторы зарегистрировали 62 факта столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
Я знаю зачем наряд ДПС приехал.
Светофор