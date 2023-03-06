14-летняя девочка получила травмы в столкновении грузовика и легкового автомобиля

Всего за три дня, с 3 по 5 марта, на дорогах области пострадали девять человек.





Еще одна авария, в которой пострадал подросток, произошла 4 марта в Липецке. На улице Баумана под автомобиль «Ниссан» 33-летнего водителя





5 марта в Липецком районе на дороге Хлевное –Липецк столкнулись грузовик «Рено» под управлением 52-летнего водителя и легковой автомобиль «Шкода» с 41-летней женщиной за рулем. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии получили травмы водитель и два пассажира «Шкоды» в том числе 14-летняя девочка.Еще одна авария, в которой пострадал подросток, произошла 4 марта в Липецке. На улице Баумана под автомобиль «Ниссан» 33-летнего водителя попал 13-летний подросток . Мальчик госпитализирован. Ночью 4 марта на улице Неделина столкнулись автомобиль «Шевроле» под управлением 33-летнего водителя и автобус «МАН» с 54-летним мужчиной за рулем. Оба водителя и 53-летний пассажир автобуса



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Ночью 4 марта на улице Неделина столкнулись автомобиль «Шевроле» под управлением 33-летнего водителя и автобус «МАН» с 54-летним мужчиной за рулем. Оба водителя и 53-летний пассажир автобуса получили травмы , и после оказания помощи были отпущены. Также автоинспекторы зарегистрировали 62 факта столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.