Происшествия

43 минуты назад

«Бильярд» на Неделина: легковушка в автобус, автобус – в столб

3 787
#ДТП #авария
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«Бильярд» на Неделина: легковушка в автобус, автобус – в столб

В дневное время такое ДТП могло бы обернуться трагедией со многими жертвами.

ДТП с участием автобуса произошло минувшей ночью на улице Неделина.

Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, около 0:30 в районе дома № 10 водитель «Шевроле Лачетти» 1989 г.р. разогнался и допустил столкновение с автобусом, которым управлял шофёр 1969 г.р.

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Удар был такой силы, что тяжёлый автобус буквально выбросило на соседний столб, в результате чего тот чуть не упал, а автобус получил серьёзные повреждения.

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Досталось и легковушке: она, словно мячик, отскочила на встречную полосу движения, пролетев несколько десятков метров.

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По счастью в позднее время в городе не было оживлённого движения: по встречке никто в этот момент не ехал, автобус двигался пустым. В аварии пострадали лишь оба водителя, которым на месте оказывали медицинскую помощь.

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По данным полиции, предварительной версией аварии стало несоблюдение очерёдности проезда.

3 787
#ДТП #авария
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Комментарии (3)

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Внушаемый

19 минут назад
Подьезжаешь к перекрестку-нет машин ! Наинаешь поворачивать и вдруг появляется летящее (140 км/час) авточудо без перьев !Он по главной !
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lugov

23 минуты назад
Водитель автобуса радикально борется против расклейки объявлений на столбах )
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Да

28 минут назад
Очень много дтп с автобусами в Липецке
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