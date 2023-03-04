«Бильярд» на Неделина: легковушка в автобус, автобус – в столб

В дневное время такое ДТП могло бы обернуться трагедией со многими жертвами.

ДТП с участием автобуса произошло минувшей ночью на улице Неделина.

Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, около 0:30 в районе дома № 10 водитель «Шевроле Лачетти» 1989 г.р. разогнался и допустил столкновение с автобусом, которым управлял шофёр 1969 г.р.







Удар был такой силы, что тяжёлый автобус буквально выбросило на соседний столб, в результате чего тот чуть не упал, а автобус получил серьёзные повреждения.







Досталось и легковушке: она, словно мячик, отскочила на встречную полосу движения, пролетев несколько десятков метров.







По счастью в позднее время в городе не было оживлённого движения: по встречке никто в этот момент не ехал, автобус двигался пустым. В аварии пострадали лишь оба водителя, которым на месте оказывали медицинскую помощь.







По данным полиции, предварительной версией аварии стало несоблюдение очерёдности проезда.