По отравлению угарным газом в Ельце материи и ее ребенка возбуждено уголовное дело

В январе этого года 32-летняя жительница Ельца и её 4-летний сын отравились в своей квартире угарным газом. По данным прокуратуры, сотрудники управляющей компании не проверили вентиляцию в этой квартире.





Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, прокуратура Ельца установила, что причиной отравления женщины и ребенка явилось



Дом обслуживает УК «Эталон». Управляющая компания проверка проверяла дымовые и вентиляционных каналы дома на улице Юбилейной в феврале, апреле и сентябре 2022 года. Но в квартире, где произошла беда, проверка дымовых и вентиляционных каналов как раз не проводилась.



По факту выявленных нарушений 6 февраля прокурором Ельца вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме того, в адрес директора ООО УК «Эталон» вынесено представление.



Как сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.



«По Жилищному кодексу управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. В нарушение требований закона в квартире пострадавших жилищная управляющая компания не обеспечила своевременную проверку дымовых и вентиляционных каналов, что создало угрозу жизни и здоровью проживающих в ней людей. СО по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ход расследования взят прокуратурой под контроль», - добавляют в прокуратуре. Напомним, вечером 16 января в одной из квартир дома №5 по улице Юбилейной в Ельце 32-летняя женщина и ее 4-летний ребенок отравились угарным газом . Сообщение о происшествии по системе «112» поступило в 22:20: по мобильному позвонил глава семьи. Скорая помощь доставила женщину в елецкую горбольницу № 2, а ее сына — в детскую больницу. Около полуночи аварийная бригада отключила газоснабжение в пяти квартирах дома из-за отсутствия тяги в дымоходе.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, прокуратура Ельца установила, что причиной отравления женщины и ребенка явилось нарушение тяги в дымовом канале при эксплуатации бытового газового оборудования - проточного водонагревателя , автоматика которого не обеспечила своевременное отключение подачи газа.Дом обслуживает УК «Эталон». Управляющая компания проверка проверяла дымовые и вентиляционных каналы дома на улице Юбилейной в феврале, апреле и сентябре 2022 года. Но в квартире, где произошла беда, проверка дымовых и вентиляционных каналов как раз не проводилась.По факту выявленных нарушений 6 февраля прокурором Ельца вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме того, в адрес директора ООО УК «Эталон» вынесено представление.Как сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.«По Жилищному кодексу управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. В нарушение требований закона в квартире пострадавших жилищная управляющая компания не обеспечила своевременную проверку дымовых и вентиляционных каналов, что создало угрозу жизни и здоровью проживающих в ней людей. СО по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ход расследования взят прокуратурой под контроль», - добавляют в прокуратуре.