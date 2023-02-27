Происшествия
36 минут назад
На Соколе хлебовозка врезалась в угол дома
На улице Газина автомобиль-хлебовозка ГАЗ врезался в угол дома №12
По словам очевидцев, у машины скорее всего отказали тормоза. Также свидетели сообщают, что водитель не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, через ГИБДД эта авария не проходила.
Такое случается, когда ДТП обходится без пострадавших, и стороны после ДТП сами договариваются между собой.
В 2010 году в нескольких десятках метров от сегодняшней аварии, также хлебовозка с несработавшими тормозами, разогнавшись с горы улицы Ушинского сбила светофор, врезался в «Газель» и припаркованную у Сокольского Дома торговли «Renault Symbol». От удара легковушка влетела в центральный вход в торговый центр и загорелась. Вспыхнула и «Газель». Обе машины выгорели полностью. Пламя охватило и фасад Торгового дома.
В той крупной аварии по счастливой случайности никто не пострадал.
После этого площадь Заводскую отгородили от дороги массивной металлической оградой, так как и тот случай был не единственным. Ранее машины без тормозов уже вылетали с горы на Заводскую площадь. Так однажды «ВАЗ», разогнавшись с горы Ушинского, врезался в коммерческий киоск на Заводской. Тогда также только по счастливой случайности никто не пострадал.
Сейчас площадь Заводскую отделяет от дороги на Баумана и спуска с Ушинского легкое, чисто символическое ограждение.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, через ГИБДД эта авария не проходила.
Такое случается, когда ДТП обходится без пострадавших, и стороны после ДТП сами договариваются между собой.
В 2010 году в нескольких десятках метров от сегодняшней аварии, также хлебовозка с несработавшими тормозами, разогнавшись с горы улицы Ушинского сбила светофор, врезался в «Газель» и припаркованную у Сокольского Дома торговли «Renault Symbol». От удара легковушка влетела в центральный вход в торговый центр и загорелась. Вспыхнула и «Газель». Обе машины выгорели полностью. Пламя охватило и фасад Торгового дома.
В той крупной аварии по счастливой случайности никто не пострадал.
После этого площадь Заводскую отгородили от дороги массивной металлической оградой, так как и тот случай был не единственным. Ранее машины без тормозов уже вылетали с горы на Заводскую площадь. Так однажды «ВАЗ», разогнавшись с горы Ушинского, врезался в коммерческий киоск на Заводской. Тогда также только по счастливой случайности никто не пострадал.
Сейчас площадь Заводскую отделяет от дороги на Баумана и спуска с Ушинского легкое, чисто символическое ограждение.
Коммунист
колёса страны Советов
Дед
Гарри