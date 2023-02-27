Происшествия

36 минут назад

На Соколе хлебовозка врезалась в угол дома

4 563
#ДТП
1
На Соколе хлебовозка врезалась в угол дома

На улице Газина автомобиль-хлебовозка ГАЗ врезался в угол дома №12

По словам очевидцев, у машины скорее всего отказали тормоза. Также свидетели сообщают, что водитель не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, через ГИБДД эта авария не проходила.

Такое случается, когда ДТП обходится без пострадавших, и стороны после ДТП сами  договариваются между собой.

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В 2010 году в нескольких десятках метров от сегодняшней аварии, также хлебовозка с несработавшими тормозами, разогнавшись с горы улицы Ушинского сбила светофор, врезался в «Газель» и припаркованную у Сокольского Дома торговли «Renault Symbol». От удара легковушка влетела в центральный вход в торговый центр и загорелась. Вспыхнула и «Газель». Обе машины выгорели полностью. Пламя охватило и фасад Торгового дома.

В той крупной аварии по счастливой случайности никто не пострадал.

После этого площадь Заводскую отгородили от дороги массивной металлической оградой, так как и тот случай был не единственным. Ранее машины без тормозов уже вылетали с горы на Заводскую площадь. Так однажды «ВАЗ», разогнавшись с горы Ушинского, врезался в коммерческий киоск на Заводской. Тогда также только по счастливой случайности никто не пострадал.

Сейчас площадь Заводскую отделяет от дороги на Баумана и спуска с Ушинского легкое, чисто символическое ограждение.
4 563
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Коммунист

6 минут назад
Дед, а буржуи своих хлебовозок не придумали.
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колёса страны Советов

6 минут назад
советский автопром переживет ещё атомный флот
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Дед

13 минут назад
В такой Шарапова везли к горбатому.
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Гарри

15 минут назад
Хлебовозка ровесница лошади буденого
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