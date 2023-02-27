Четверых калининградцев подозревают в 17 эпизодах мошенничества

Обманывали желающих узакониться в России иностранцев.

В Липецке перед судом предстанут четверо калининградцев, обвиняемых в 17 эпизодах мошенничества.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в сентябре 2021 года в липецкую полицию обратился иностранец, который откликнулся на объявление в сети интернете об оказании услуг по выдаче разрешений о регистрации временного проживания на территории России.



«Потерпевший был введен в заблуждение злоумышленником, представившимся сотрудником МФЦ. После оплаты «услуги» заказчиком, курьер доставлял поддельные документы к месту пребывания иностранца», - рассказали в полиции.



Четверых подозреваемых в возрасте от 18 до 31 года задержали в Калининградской области, один из них находился в федеральном розыске за совершение имущественных преступлений. Сейчас они арестованы.



Доказана причастность подозреваемых к совершению ещё двух аналогичных преступлений в Липецкой области и четырнадцати в других регионах России.



Многоэпизодное уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» передано в суд. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.