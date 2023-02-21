Общество

сегодня, 09:20

Средний возраст мужчины в Липецкой области – 39 с половиной лет

8 1003
#демография #мужчины
1
Средний возраст мужчины в Липецкой области – 39 с половиной лет

В Липецкой области мужчины моложе женщин в среднем на пять лет. 

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Липецкстат представил образ липецкого мужчины в цифрах. 

На начало 2022 года, с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, в Липецкой области насчитывались 521,5 тысячи мужчин – это 46% всего населения области. Здесь статистика грустная: численность мужчин постоянно снижается – с 2010 года она уменьшилась на 2,6%. На тысячу мужчин в нашей области приходится 1182 женщины. Более наглядно структуру мужского населения характеризует его распределение по отдельным возрастным группам.

Традиционно мальчиков рождается больше. В среднем на каждую сотню новорожденных девочек в области приходится 107 мальчиков и до 34-летнего возраста их доля в основном выше, чем девушек. После 35 лет численный перевес женщин постепенно увеличивается, после 70 лет – разница между мужским и женским населением становится двукратной, а в старших возрастных группах еще более значительной: женщин в 3-5 раз больше, чем мужчин. Основная причина такой диспропорции – высокая смертность мужчин трудоспособного возраста. За 2022 год их умерло в 4,4 раза больше, чем женщин. Преждевременная смертность мужчин обуславливает также значительный разрыв в продолжительности жизни, составившей в 2021 году девять лет (мужчины – 64 года, женщины – 73 года).
Вместе с тем мужчины в последние годы начинают уделять больше внимания здоровому образу жизни. По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2022 года, высокая приверженность к здоровому образу жизни (ЗОЖ) оказалась у 13% липецких мужчин, еще у 39% – удовлетворительная. Мужское население имеет неплохое представление о рационе питания, например, 23% едят не менее 400 граммов овощей ежедневно. Более 61% мужчин не курят. Организованно занимаются физической культурой и спортом почти 10% мужчин и более 15% – самостоятельно. Каждый третий следит за своим здоровьем, регулярно проходит диспансеризацию.

Средний мужской возраст – 39,5 года (38,8 года для горожанина и 40,6 года для жителя села), в целом мужчины Липецкой области моложе своих землячек на пять лет. Наиболее молодые представители сильного пола проживают в Липецке (38,3) и в Лев-Толстовском районе – 38,7 года, максимальный средний возраст мужского населения отмечен в Добровском районе – 42,4 года; здесь же 23% мужчин – старше трудоспособного возраста. В области проживают 598 мужчин-долгожителей (старше 90 лет), 10 из них достигли столетнего возраста. 

Вступают в брак мужчины позже, чем женщины. В 2022 году в области зарегистрировано 7,5 тысячи браков. Впервые вступили в брак более 61% женихов. Наиболее популярный возраст вступления в первый брак для мужчин 25-29 лет (33%), для женщин 20-24 года (41%). Около 7% мужчин впервые женились в возрасте 40 лет и старше, а самый пожилой жених первый раз решил связать себя узами брака в 82 года. Один юноша вступил в брак в 16 лет и двое – в 17 лет. Браки заключаются мужчинами и в преклонных годах. В 2022 году самым возрастным женихом стал мужчина 85 лет. В среднем на одного взрослого мужчину приходится два ребенка до 18 лет. В прошлом году возраст восьмерых отцов на момент рождения детей превышал 60 лет, самым пожилым отцом прошлого года стал 69-летний липчанин, семеро мужчин стали отцами, не достигнув совершеннолетия.

В общей численности занятого в экономике населения (572,7 тысячи) представители сильной половины составляют почти 52%. Мужчины в основном работают в обрабатывающих производствах (в том числе в металлургии), в сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве. Средняя заработная плата мужчин области превышает заработную плату женщин на 40%. Почти 5,5% мужчин Липецкой области считают основным источником средств существования доход от предпринимательской деятельности. В среднем каждый четвертый мужчина-липчанин имеет высшее образование, каждый третий получил среднее профессиональное образование.

Итак, среднестатистический житель Липецкой области мужского пола выглядит довольно привлекательно: горожанин около сорока лет, со средним профессиональным образованием, не курящий и старающийся вести здоровый образ жизни; женат, воспитывает двоих детей, работает по найму в традиционно мужской сфере деятельности, со средней зарплатой более 50 тысяч рублей, отмечает Липецкстат. 

8 1003
#демография #мужчины
1

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

20 минут назад
60+, мне 49, летом будет 50(((((((((((((((, спасибо, ты сделал мой день
ответить

Дружок

24 минуты назад
Приходится, ты скажи это горновым или сталеварам
ответить

Хватит врать

27 минут назад
После 70 двукратная разница.1 к 9 вот факт
ответить

Приходится

32 минуты назад
Мне 60 му любить 30 летних.У них мужья скурились и спились.
ответить

На фото

46 минут назад
липецкий мачо
ответить

60+

сегодня, 10:01
Большая часть мужиков после 50 на кладбище , до 70 доживают единицы .
ответить

Смех

сегодня, 09:45
82 года??? Орёл! Гусар!!!
ответить

Олег

сегодня, 09:40
Повезло липчанкам!
ответить

Еще в рубрике

Жильцы многоквартирного дома по улице Меркулова ведут борьбу с управляющей компанией за сухой подвал
#ЖКХ #подвал
6
Жильцы многоквартирного дома по улице Меркулова ведут борьбу с управляющей компанией за сухой подвал

сегодня, 09:52

Общество
В Липецке два месяца будут работать мобильные пункты вакцинации от бешенства
#животные #бешенство
2
В Липецке два месяца будут работать мобильные пункты вакцинации от бешенства

сегодня, 09:30

Общество
Сегодня в Липецке: выставка одной картины, блины на пиве и кому стало проще найти работу
#Сегодня в Липецке
10
Сегодня в Липецке: выставка одной картины, блины на пиве и кому стало проще найти работу

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: смерть мужчины недалеко от больницы, собаки в мешках и визит посла Уганды
#вечЁрка #смерть #собаки
23
Липецкая вечЁрка: смерть мужчины недалеко от больницы, собаки в мешках и визит посла Уганды

вчера, 20:23

Общество
В районах Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду
#отключения
1
В районах Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду

вчера, 17:58

Общество
Жильцы дома на бульваре Шубина пожаловались в ГЖИ на управляющую компанию — её оштрафовали на 125 00...
#ЖКХ
8
Жильцы дома на бульваре Шубина пожаловались в ГЖИ на управляющую компанию — её оштрафовали на 125 00...

вчера, 16:40

Общество