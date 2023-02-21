Средний возраст мужчины в Липецкой области – 39 с половиной лет

В Липецкой области мужчины моложе женщин в среднем на пять лет.



23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Липецкстат представил образ липецкого мужчины в цифрах.



На начало 2022 года, с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, в Липецкой области насчитывались 521,5 тысячи мужчин – это 46% всего населения области. Здесь статистика грустная: численность мужчин постоянно снижается – с 2010 года она уменьшилась на 2,6%. На тысячу мужчин в нашей области приходится 1182 женщины. Более наглядно структуру мужского населения характеризует его распределение по отдельным возрастным группам.



Традиционно мальчиков рождается больше. В среднем на каждую сотню новорожденных девочек в области приходится 107 мальчиков и до 34-летнего возраста их доля в основном выше, чем девушек. После 35 лет численный перевес женщин постепенно увеличивается, после 70 лет – разница между мужским и женским населением становится двукратной, а в старших возрастных группах еще более значительной: женщин в 3-5 раз больше, чем мужчин. Основная причина такой диспропорции – высокая смертность мужчин трудоспособного возраста. За 2022 год их умерло в 4,4 раза больше, чем женщин. Преждевременная смертность мужчин обуславливает также значительный разрыв в продолжительности жизни, составившей в 2021 году девять лет (мужчины – 64 года, женщины – 73 года).

Вместе с тем мужчины в последние годы начинают уделять больше внимания здоровому образу жизни. По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2022 года, высокая приверженность к здоровому образу жизни (ЗОЖ) оказалась у 13% липецких мужчин, еще у 39% – удовлетворительная. Мужское население имеет неплохое представление о рационе питания, например, 23% едят не менее 400 граммов овощей ежедневно. Более 61% мужчин не курят. Организованно занимаются физической культурой и спортом почти 10% мужчин и более 15% – самостоятельно. Каждый третий следит за своим здоровьем, регулярно проходит диспансеризацию.



Средний мужской возраст – 39,5 года (38,8 года для горожанина и 40,6 года для жителя села), в целом мужчины Липецкой области моложе своих землячек на пять лет. Наиболее молодые представители сильного пола проживают в Липецке (38,3) и в Лев-Толстовском районе – 38,7 года, максимальный средний возраст мужского населения отмечен в Добровском районе – 42,4 года; здесь же 23% мужчин – старше трудоспособного возраста. В области проживают 598 мужчин-долгожителей (старше 90 лет), 10 из них достигли столетнего возраста.



Вступают в брак мужчины позже, чем женщины. В 2022 году в области зарегистрировано 7,5 тысячи браков. Впервые вступили в брак более 61% женихов. Наиболее популярный возраст вступления в первый брак для мужчин 25-29 лет (33%), для женщин 20-24 года (41%). Около 7% мужчин впервые женились в возрасте 40 лет и старше, а самый пожилой жених первый раз решил связать себя узами брака в 82 года. Один юноша вступил в брак в 16 лет и двое – в 17 лет. Браки заключаются мужчинами и в преклонных годах. В 2022 году самым возрастным женихом стал мужчина 85 лет. В среднем на одного взрослого мужчину приходится два ребенка до 18 лет. В прошлом году возраст восьмерых отцов на момент рождения детей превышал 60 лет, самым пожилым отцом прошлого года стал 69-летний липчанин, семеро мужчин стали отцами, не достигнув совершеннолетия.



В общей численности занятого в экономике населения (572,7 тысячи) представители сильной половины составляют почти 52%. Мужчины в основном работают в обрабатывающих производствах (в том числе в металлургии), в сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве. Средняя заработная плата мужчин области превышает заработную плату женщин на 40%. Почти 5,5% мужчин Липецкой области считают основным источником средств существования доход от предпринимательской деятельности. В среднем каждый четвертый мужчина-липчанин имеет высшее образование, каждый третий получил среднее профессиональное образование.



Итак, среднестатистический житель Липецкой области мужского пола выглядит довольно привлекательно: горожанин около сорока лет, со средним профессиональным образованием, не курящий и старающийся вести здоровый образ жизни; женат, воспитывает двоих детей, работает по найму в традиционно мужской сфере деятельности, со средней зарплатой более 50 тысяч рублей, отмечает Липецкстат.



