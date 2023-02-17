Происшествия

сегодня, 15:44

Два сотрудника «Скорой помощи» госпитализированы с места ДТП

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#ДТП #Скорая помощь
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На улице Титова столкнулись «Форд Фокус» и машина «Скорой помощи».

В Липецке на улице Титова столкнулись автомобиль «Форд Фокус» под управлением 38-летнего водителя и машина «Скорой помощи» «ГАЗ», за рулём которой был 42-летний мужчина.

«Два сотрудника «скорой», которые находились в салоне автомобиля, госпитализированы с места ДТП. Пациентов в машине не было. Организована проверка. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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Фото, видео - vk.com/myregion48

6 1564
#ДТП #Скорая помощь
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Комментарии (6)

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Я.

19 минут назад
Я, так форд с места на разворот пошёл. Вот и прилетело
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Безмасочник

22 минуты назад
Выздоравливайте побыстрее, наши ангелы-хранители!
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Пора бы уже

32 минуты назад
Может ГАИ и инструкторы прекратят в конце концов продавать права?
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Да

35 минут назад
Культуры вождения в Липецке нет абсолютно!!! Все права понакупили. Вот так садишься а машину и не знаешь, доедешь ли
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Я

36 минут назад
чет странное расположение машин, такое ощущение что форд на таран вылетал из за деревьев
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Ввп

39 минут назад
Там постоянно на обочине стоит грузовик и всю полосу перекрывает
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