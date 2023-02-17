Два сотрудника «Скорой помощи» госпитализированы с места ДТП

На улице Титова столкнулись «Форд Фокус» и машина «Скорой помощи».

В Липецке на улице Титова столкнулись автомобиль «Форд Фокус» под управлением 38-летнего водителя и машина «Скорой помощи» «ГАЗ», за рулём которой был 42-летний мужчина.«Два сотрудника «скорой», которые находились в салоне автомобиля, госпитализированы с места ДТП. Пациентов в машине не было. Организована проверка. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.