Происшествия
сегодня, 15:44
Два сотрудника «Скорой помощи» госпитализированы с места ДТП
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На улице Титова столкнулись «Форд Фокус» и машина «Скорой помощи».
В Липецке на улице Титова столкнулись автомобиль «Форд Фокус» под управлением 38-летнего водителя и машина «Скорой помощи» «ГАЗ», за рулём которой был 42-летний мужчина.
«Два сотрудника «скорой», которые находились в салоне автомобиля, госпитализированы с места ДТП. Пациентов в машине не было. Организована проверка. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото, видео - vk.com/myregion48
«Два сотрудника «скорой», которые находились в салоне автомобиля, госпитализированы с места ДТП. Пациентов в машине не было. Организована проверка. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото, видео - vk.com/myregion48
6 1564
Я.
Безмасочник
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Да
Я
Ввп