«Лебедяньмолоко» взяла золотую медаль в конкурсе «Лучший продукт — 2023»

Конкурс был проведен в период работы 30-й юбилейной международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо — 2023».





Одна из крупнейших международных выставок продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо» завершила свою работу. Она проходила с 6 по 10 февраля в Москве при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Россельхознадзора. В ее рамках были объявлены победители конкурса «Лучший продукт года — 2023».



ООО «Лебедяньмолоко» получило диплом лауреата международного конкурса. Компания награждена золотой медалью. Награда присвоена за творог с массовой долей жира 9%, сметану 25% жирности, ряженку 4% жирности, молоко цельное отборное пастеризованное с м.д.ж. от 3,% до 4,5%, йогурт фруктовый «Персик» 2,5% ж., масло сладкосливочное традиционное 82,5% ж.

Критериями оценки качества и безопасности являлось соответствие органолептических, физико-химических и микробиологических показателей пищевой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза на пищевую продукцию или же (при их отсутствии) нормативно-технической документации. Продукты липецкого молочного предприятия успешно прошли конкурсные испытания.



«Мы уверены в качестве нашей продукции, так как сотрудничаем с проверенными поставщиками. Мы осуществляем контроль в собственной лаборатории, которая в прошлом году была признана лучшей в области. Например, каждую партию молока мы проверяем на фальсификацию. Для полноценной оценки сырье проходит контроль и в сторонних лабораториях. Доказывают качество наших продуктов и регулярные победы в конкурсах различных уровней», — перечислила директора по качеству ООО «Лебедяньмолоко» Марина Скрынникова.



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