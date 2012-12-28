В Липецке двухлетняя девочка утонула в домашнем бассейне

Ребенка доставили в больницу, но спасти не удалось.

В СУ СК РФ по Липецкой области рассказали о трагедии, произошедшей в Липецке полторы недели назад.4 июля в СНТ «Тракторостроителей» двухлетняя девочка, оставленная родителями без присмотра, забралась на стул и упала в каркасный бассейн, наполненный водой.— Ребенок с признаками утопления был госпитализирован, однако, несмотря на медпомощь, скончался, — сообщили в региональном Следкоме.