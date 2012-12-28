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Происшествия
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48 минут назад
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В Липецке двухлетняя девочка утонула в домашнем бассейне
Ребенка доставили в больницу, но спасти не удалось.
4 июля в СНТ «Тракторостроителей» двухлетняя девочка, оставленная родителями без присмотра, забралась на стул и упала в каркасный бассейн, наполненный водой.
— Ребенок с признаками утопления был госпитализирован, однако, несмотря на медпомощь, скончался, — сообщили в региональном Следкоме.
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