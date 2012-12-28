Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»
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Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»
Общество
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15 минут назад
На Театральной произошла утиная драма
Утята попадали в отстойник, а утка жалобно кричала
— Сегодня утром у остановки Театральная площадь, под мостом, напротив гостиницы «Меркюри», утята попали в ловушку, их снесло течением в слив воды. Я шла на работу, утка отчаянно кричала, утята пищали. С моста было слышно, — рассказала липчанка Анжела Латыпова.
Женщина позвонила по телефону 112 и утят приехали выручать из западни спасатели. Анжела сняла весь процесс на видео и просит поблагодарить спасателя Русова Олега и его коллег за отзывчивость и спасение утят, которых выпустили в открытый водоем и утиная семья восстановилась.
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