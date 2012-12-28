На Театральной произошла утиная драма

Утята попадали в отстойник, а утка жалобно кричала

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Самая настоящая драма развернулась сегодня в районе моста через реку Липовка в районе театральной площади и улицы Кузнечной.— Сегодня утром у остановки Театральная площадь, под мостом, напротив гостиницы «Меркюри», утята попали в ловушку, их снесло течением в слив воды. Я шла на работу, утка отчаянно кричала, утята пищали. С моста было слышно, — рассказала липчанка Анжела Латыпова.Женщина позвонила по телефону 112 и утят приехали выручать из западни спасатели. Анжела сняла весь процесс на видео и просит поблагодарить спасателя Русова Олега и его коллег за отзывчивость и спасение утят, которых выпустили в открытый водоем и утиная семья восстановилась.