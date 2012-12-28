Под Липецком начнут стрелять в «дикого гуся» и будут охотится за «бегущим зайцем»

ССК «»Липецкий Металлург» на целую неделю станет российской столицей стрельбы.

Спортинг-дуплетная стрельба – популярная, но не олимпийская дисциплина. А уже с 15 по 21 июля на стрельбище «Липецкого Металлурга» охотников сменят спортсмены. У нас состоится 6-й этап Кубка России по стендовой стрельбе в дисциплинах «трап» и «скит».\









Около 250 стрелков из разных уголков страны выступят в Липецке на чемпионате России по спортинг-дуплетной стрельбе.Первые выстрелы на стрелково-стендовом комплексе «Липецкий Металлург» раздадутся уже завтра с 10:00, во второй решающий день соревнования, 14 июля, стрелки выйдут на огневой рубеж на час раньше.В Липецке сделали всё возможное, чтобы отлично подготовиться к проведению соревнований. В них задействуют 32-метровую вышку, с которой вылетают тарелочки, имитируя полёт гуся. В программе соревнования значится и упражнение «бегущий заяц», когда тарелочка скачет по земле и меняет траекторию. Всё как любят настоящие охотники! Каждый день участникам предстоит сделать по 100 выстрелов на 12-ти площадках.Обслуживать соревнования будет судейская бригада из 18-ти человек во главе с председателем коллегии судей Национальной Федерации спортинга –Дмитрием Романенковым из Москвы.