Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Общество
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24 минуты назад
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У голубей поехала крыша: они высиживают яйца в подъездах
Птиц привлек 18-этажный дом.
Председатель регионального отделения Союза охраны птиц России Владимир Сарычев сильно удивился такой находке. И даже не сразу поверил в ее реальность.
— Может быть, птицы столкнулись с дефицитом чердаков, их заколачивают? Как это не жестоко звучит, нужно все аккуратно собрать и вынести в мусор. По лестницам ходят люди, а птицы могут быть разносчиками заболеваний, — считает Владимир Сарычев.
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