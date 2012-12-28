Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Общество
В раскоп энергетиков упал мальчик
Общество
Налоговик обвиняется в содействии черным банкирам
Происшествия
Более чем на шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: утонул, спасая, авария с автомобилем ГАИ и программа Дня города
Общество
За 10 дней июля в Липецкой области родился 201 малыш, в том числе три двойни
Общество
Под окнами мэрии Липецка водители уничтожили часть газона
Общество
Мэрия Липецка объявила войну популярной среди малоимущих горожан торговой сети
Общество
44-летняя иностранка отправится под суд за поножовщину в подвале
Происшествия
Статистика: рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Экономика
Читать все
Почему в новых трамваях не работают кондиционеры?
Общество
Любви все возрасты покорны: 94-летний Виктор Дементьев ищет свою музу
Общество
53-летний липчанин перевел мошенникам через банкомат 1,1 миллиона рублей
Происшествия
Статистика: картофель стал лидером подорожания в Липецкой области на прошлой неделе
Экономика
Сожитель тайно оформил на 25-летнюю женщину кредит
Происшествия
Из здания на Советской эвакуировали 20 человек
Происшествия
Под Липецком начнут стрелять в «дикого гуся» и будут охотится за «бегущим зайцем»
Спорт
У голубей поехала крыша: они высиживают яйца в подъездах
Общество
Липецкие мажоретки покоряют Беларусь
Общество
На улице Скороходова «ожил» люк — оттуда сочится горячая вода
Общество
Читать все
Общество
252
24 минуты назад
1

У голубей поехала крыша: они высиживают яйца в подъездах

Птиц привлек 18-этажный дом.

Сразу на нескольких лестничных площадках дома № 2 по улице Замятина голуби свили гнезда и отложили яйца. Фотографию гнезд выложила Дина Кюнбергер. Она насчитала в подъезде три гнезда — на 12, 13 и 14 этажах. Не все из них были с яйцами. Рядом с гнездами появился голубь, который, испугавшись людей, улетел.

Председатель регионального отделения Союза охраны птиц России Владимир Сарычев сильно удивился такой находке. И даже не сразу поверил в ее реальность.

— Может быть, птицы столкнулись с дефицитом чердаков, их заколачивают? Как это не жестоко звучит, нужно все аккуратно собрать и вынести в мусор. По лестницам ходят люди, а птицы могут быть разносчиками заболеваний, — считает Владимир Сарычев.
голуби
0
2
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Всё очень просто!
9 минут назад
Чердаки заколотили ,а глубям деваться некуда!.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru