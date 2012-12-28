У голубей поехала крыша: они высиживают яйца в подъездах

Птиц привлек 18-этажный дом.

Сразу на нескольких лестничных площадках дома № 2 по улице Замятина голуби свили гнезда и отложили яйца. Фотографию гнезд выложила Дина Кюнбергер. Она насчитала в подъезде три гнезда — на 12, 13 и 14 этажах. Не все из них были с яйцами. Рядом с гнездами появился голубь, который, испугавшись людей, улетел.Председатель регионального отделения Союза охраны птиц России Владимир Сарычев сильно удивился такой находке. И даже не сразу поверил в ее реальность.— Может быть, птицы столкнулись с дефицитом чердаков, их заколачивают? Как это не жестоко звучит, нужно все аккуратно собрать и вынести в мусор. По лестницам ходят люди, а птицы могут быть разносчиками заболеваний, — считает Владимир Сарычев.