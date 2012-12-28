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Происшествия
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сегодня, 13:56
Полиция проведет проверку по факту падения шестилетней девочки из окна в Данкове
Правоохранители особо предупреждают родителей – быть бдительными
— В МО МВД России «Данковский» организовано проведение проверки, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
«Ребёнку достаточно нескольких секунд, чтобы открыть окно. Дети воспринимают москитную сетку как опору, и это становится причиной несчастных случаев. Полиция призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра! Главная задача и обязанность родителей- обеспечение безопасности ребёнка», — добавили в УМВД России по Липецкой области.
Также сегодня в СУ СК РФ по Липецкой области обратились к родителям детей:
«Одна из причин детского травматизма и смертности — падение из окон. Рекомендуется не ставить предметы мебели под окнами, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник.
Позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. При их отсутствии можно снять ручки с окон.
Распространенным источником опасности в жаркое время является бассейн. Стационарный или временный, оборудованный в доме или во дворе, наполненный водой бассейн привлекает неумеющих плавать детей»
Напомним, 4 июля в Липецке произошла трагедия – двухлетняя девочка утонула в домашнем бассейне.
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