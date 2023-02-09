Спорт
сегодня, 13:31
Главный старт «Лыжни России» в Липецкой области перенесли на неделю из-за отсутствия снега
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Напомним, в предстоящую субботу должна была пройти «Лыжня России».
Главный старт «Лыжни России» в Липецкой области должен был состояться 11 февраля в 12:00 в селе Пады Липецкого района возле базы отдыха «Алые паруса». Но сегодня было принято решение его перенести.
Как сообщила GOROD48 директор Центра развития и мониторинга физической культуры и спорта Ольга Решитько, в Липецке «Лыжню России» перенести на неделю из-за недостаточной высоты снежного покрова в месте проведения спортивного праздника.
Организаторы надеются, что к следующей субботе, 18 февраля снег выпадет и погода позволит провести соревнования в том же месте и с той же программой.
В прошлом году в «Лыжне России» в регионе приняли участие 5 тысяч человек, в том числе в главном старте в Липецком районе – 3 тысячи. В этом году организаторы постараются увеличить число участников массового забега, например, до 4-х тысяч лыжников в основном старте.
Несколько районов готовы провести у себя лыжную гонку в срок - 11 февраля: в Ельце, Воловском, Данковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Красинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинском районах дата не изменилась. Остальные либо также перенесут гонку на неделю, либо смогут присоединится к основному старту.
Как сообщила GOROD48 директор Центра развития и мониторинга физической культуры и спорта Ольга Решитько, в Липецке «Лыжню России» перенести на неделю из-за недостаточной высоты снежного покрова в месте проведения спортивного праздника.
Организаторы надеются, что к следующей субботе, 18 февраля снег выпадет и погода позволит провести соревнования в том же месте и с той же программой.
В прошлом году в «Лыжне России» в регионе приняли участие 5 тысяч человек, в том числе в главном старте в Липецком районе – 3 тысячи. В этом году организаторы постараются увеличить число участников массового забега, например, до 4-х тысяч лыжников в основном старте.
Несколько районов готовы провести у себя лыжную гонку в срок - 11 февраля: в Ельце, Воловском, Данковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Красинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинском районах дата не изменилась. Остальные либо также перенесут гонку на неделю, либо смогут присоединится к основному старту.
4 523
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