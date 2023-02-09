Спорт

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Главный старт «Лыжни России» в Липецкой области перенесли на неделю из-за отсутствия снега

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#Лыжня России #лыжи
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Главный старт «Лыжни России» в Липецкой области перенесли на неделю из-за отсутствия снега

Напомним, в предстоящую субботу должна была пройти «Лыжня России».

Главный старт «Лыжни России» в Липецкой области должен был состояться 11 февраля в 12:00 в селе Пады Липецкого района возле базы отдыха «Алые паруса». Но сегодня было принято решение его перенести.

Как сообщила GOROD48 директор Центра развития и мониторинга физической культуры и спорта Ольга Решитько, в Липецке «Лыжню России» перенести на неделю из-за недостаточной высоты снежного покрова в месте проведения спортивного праздника.

Организаторы надеются, что к следующей субботе, 18 февраля снег выпадет и погода позволит провести соревнования в том же месте и с той же программой.

В прошлом году в «Лыжне России» в регионе приняли участие 5 тысяч человек, в том числе в главном старте в Липецком районе – 3 тысячи. В этом году организаторы постараются увеличить число участников массового забега, например, до 4-х тысяч лыжников в основном старте.

Несколько районов готовы провести у себя лыжную гонку в срок - 11 февраля: в Ельце, Воловском, Данковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Красинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинском районах дата не изменилась. Остальные либо также перенесут гонку на неделю, либо смогут присоединится к основному старту.


4 523
#Лыжня России #лыжи
2

Комментарии (4)

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гость

14 минут назад
Липчанин, не завидуй.
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Липчанин

34 минуты назад
Главное что б не которые не забыли миллионы задеклорировать. Не которые чиновники даже потерялись в доходах. Миллион больше мидлион меньше, люди как тараканы
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Зимний рыбак

46 минут назад
А что, если эту лыжню объединить с триатлоном?
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NN

47 минут назад
Снег звонил?) будет через неделю?)
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