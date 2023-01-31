Спорт

50 минут назад

«Лыжня России-2023» пройдёт 11 февраля на «старом месте»

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#"Лыжня России" #лыжи
«Лыжня России-2023» пройдёт 11 февраля на «старом месте»

On-line-регистрация станет доступной уже завтра.

Самый массовый старт Липецкой области гонка «Лыжня России» в этом году состоится в субботу 11 февраля.

В этот день пройдёт Всероссийская гонка в разных городах России, в частности в Ельце и в различных районах Липецкой области.

Главный же региональный старт намечен в том же месте, где он проводится уже несколько лет – в селе Пады Липецкого района возле базы отдыха «Алые паруса». Выстрел из стартового пистолета прозвучит в 12:00.

До этого участникам нужно будет пройти регистрацию. Сделать это можно непосредственно перед стартом с 10 часов или в режиме on-line, ссылка (как и сама регистрация) будет доступна с 1 февраля.

Взрослые мужчины и женщины побегут 10 км, участники до 18 лет – 5 км. Последним для регистрации нужна справка или допуск от врача. Победители и призёры получат медали и призы, по традиции также отметят и самых возрастных, самых юных участников, самую многочисленную семью и победителей костюмированного забега.

В прошлом году в «Лыжне России» в регионе приняли участие 5 тысяч человек, в том числе в главном старте в Липецком районе – 3 тысячи.

Как сообщили GOROD48 организаторы, в этом году они постараются увеличить число участников массового забега, например, до 4-х тысяч лыжников в основном старте.

169
#"Лыжня России" #лыжи

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