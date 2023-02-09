Происшествия

44 минуты назад

Машина с липецкими номерами напугала рязанцев

1 915
#подозрительный автомобиль
Машина с липецкими номерами напугала рязанцев

В Рязани переполох вызвало сообщение в соцсетях о «маньяке на машине с номерами 48-го региона»

В рязанских группах соцсетей появились сообщения о машине с регистрационными номерами Липецкой области, водитель которой, мужчина с золотой сережкой в ухе, предлагает ученикам лицея №5 прокатится.

Полиция провела проверку подозрительного автомобиля. Выяснилось, что водитель ничего противоправного не совершал, сообщает Rznonline.ru.
1 915
#подозрительный автомобиль

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

александр

36 минут назад
Наговор,что уговор
ответить

Еще в рубрике

Мигрант приехал из Липецкой области праздновать день рождения в Воронеж, где угнал дорогой внедорожн...
#угон
Мигрант приехал из Липецкой области праздновать день рождения в Воронеж, где угнал дорогой внедорожн...

15 минут назад

Происшествия
Рабочего из Добринского района подозревают в создании Telegram-канала с призывами к свержению власти
#спецоперация #Украина
Рабочего из Добринского района подозревают в создании Telegram-канала с призывами к свержению власти

вчера, 20:43

Происшествия
Взявший в плен соседку мужчина заплатит ей полмиллиона рублей
#конфликт #побои
11
Взявший в плен соседку мужчина заплатит ей полмиллиона рублей

вчера, 15:41

Происшествия
За находку в баре и «закладки» 23-летний мужчина получил 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима
#наркотики #кража
7
За находку в баре и «закладки» 23-летний мужчина получил 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима

вчера, 15:19

Происшествия
Обвиненный в получении взяток начальник елецкого бюро медико-социальной экспертизы помещен под домаш...
#взятка
8
Обвиненный в получении взяток начальник елецкого бюро медико-социальной экспертизы помещен под домаш...

вчера, 15:01

Происшествия
Дело подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце Данилы Ермакова возвращено прокурору
#убийство
4
Дело подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце Данилы Ермакова возвращено прокурору

вчера, 15:01

Происшествия