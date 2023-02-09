Происшествия
44 минуты назад
Машина с липецкими номерами напугала рязанцев
В Рязани переполох вызвало сообщение в соцсетях о «маньяке на машине с номерами 48-го региона»
В рязанских группах соцсетей появились сообщения о машине с регистрационными номерами Липецкой области, водитель которой, мужчина с золотой сережкой в ухе, предлагает ученикам лицея №5 прокатится.
Полиция провела проверку подозрительного автомобиля. Выяснилось, что водитель ничего противоправного не совершал, сообщает Rznonline.ru.
Полиция провела проверку подозрительного автомобиля. Выяснилось, что водитель ничего противоправного не совершал, сообщает Rznonline.ru.
александр