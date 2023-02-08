На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

9 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители восьми улиц, предупредили в компании.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 29а, 31б по улице Папина – машина с водой для питья подъедет к дому № 29а.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Красной, Арктической, Дарвина, 20-го Партсъезда, Маяковского. Подвоз воды организуют по адресу: улица Красная, 30а.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 21, 21а, 23, 25а по улице Фрунзе, в частном секторе улицы 40 лет Советской Армии. Цистерна с водой для питья будет находиться по адресу: улица Фрунзе, 23.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



