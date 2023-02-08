У 22-летнего жителя Липецка найдена часть украденного в Тракторном телефонного кабеля

Из коммуникационных колодцев на улицах Коммунистической, 3 Сентября и 1-й Воронежской пропали 300 метров кабеля.

22-летнего липчанина подозревают в трех кражах, в ходе которых были похищены около 300 метров кабеля.По версии следствия, с конца января по 6 февраля подозреваемый украл кабель из коммуникационных колодцев подземной телефонной линии у домов по улицам Коммунистической, 3 Сентября и 1-й Воронежской.«Ущерб, причиненный организации, составил 93 000 рублей. Часть похищенного кабеля на 57 000 рублей он сдал в скупку металла, заработав на этом 10 000 рублей. Остальной кабель изъят», - сообщает пресс-служба полиции.Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.