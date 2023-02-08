Происшествия

сегодня, 12:39

У 22-летнего жителя Липецка найдена часть украденного в Тракторном телефонного кабеля

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#кража
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У 22-летнего жителя Липецка найдена часть украденного в Тракторном телефонного кабеля

Из коммуникационных колодцев на улицах Коммунистической, 3 Сентября и 1-й Воронежской пропали 300 метров кабеля.

22-летнего липчанина подозревают в трех кражах, в ходе которых были похищены около 300 метров кабеля.

По версии следствия, с конца января по 6 февраля подозреваемый украл кабель из коммуникационных колодцев подземной телефонной линии у домов по улицам Коммунистической, 3 Сентября и 1-й Воронежской.

«Ущерб, причиненный организации, составил 93 000 рублей. Часть похищенного кабеля на 57 000 рублей он сдал в скупку металла, заработав на этом 10 000 рублей. Остальной кабель изъят», - сообщает пресс-служба полиции.

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Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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#кража
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Комментарии (4)

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А приёмщику карданного что благодарность?

22 минуты назад
А кто принимал наверное под крышей ходит. Так как он даже и не вкурсе был .
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Животиков Володя

33 минуты назад
за кражу чужого имущества нужно в тюрьму отправлять минимум на 10 лет, будет время осмыслить содеянное
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В Тракторном

сегодня, 13:00
.........прослеживается украинский след)
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Нонка

сегодня, 12:46
Что ж вы мужики такие крахоборы ,аж гадко!
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