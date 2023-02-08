Происшествия
44 минуты назад
Среди пострадавших в задонском пожаре женщина и двое мужчин
В жилом доме выгорели квартира и чердак.
Среди пострадавших в пожаре на улице Коммуны в Задонске 68-летняя женщина и двое мужчин 54-х и 43-х лет, личность погибшего не установлена сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
С огнем в многоквартирном доме боролись четыре отделения пожарной охраны и два добровольца. В результате возгорания уничтожена внутренняя отделка квартиры на площади 28 квадратных метров и чердак на такой же площади.
Также 7 февраля пожар произошел в подсобном помещении дома № 36 по улице Циолковского в Липецке — повреждены мебель и вещи на площади шесть квадратных метров.
Утром 8 февраля в Липецке на площади Заводской горела центральная лаборатория металлургического предприятия. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар тушили восемь расчетов.
С огнем в многоквартирном доме боролись четыре отделения пожарной охраны и два добровольца. В результате возгорания уничтожена внутренняя отделка квартиры на площади 28 квадратных метров и чердак на такой же площади.
Также 7 февраля пожар произошел в подсобном помещении дома № 36 по улице Циолковского в Липецке — повреждены мебель и вещи на площади шесть квадратных метров.
Утром 8 февраля в Липецке на площади Заводской горела центральная лаборатория металлургического предприятия. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар тушили восемь расчетов.