Происшествия

44 минуты назад

Среди пострадавших в задонском пожаре женщина и двое мужчин

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#МЧС #пожар
Среди пострадавших в задонском пожаре женщина и двое мужчин

В жилом доме выгорели квартира и чердак.

Среди пострадавших в пожаре на улице Коммуны в Задонске 68-летняя женщина и двое мужчин 54-х и 43-х лет, личность погибшего не установлена сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

С огнем в многоквартирном доме боролись четыре отделения пожарной охраны и два добровольца. В результате возгорания уничтожена внутренняя отделка квартиры на площади 28 квадратных метров и чердак на такой же площади.

Также 7 февраля пожар произошел в подсобном помещении дома № 36 по улице Циолковского в Липецке — повреждены мебель и вещи на площади шесть квадратных метров. 

Утром 8 февраля в Липецке на площади Заводской горела центральная лаборатория металлургического предприятия. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар тушили восемь расчетов.
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#МЧС #пожар

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