Сегодня в Липецке: оцени работу транспорта, столетие Гайдая и старт школы грамотного потребителя

Рассказываем всё, что необходимо знать про наступающую среду.

Февраль без перегибов

На улице вполне себе зимняя погода, но без лютых февральских морозов. Сегодня будет от 5 до 7 градусов ниже нуля при переменной облачности и отсутствии осадков.







Снега тоже вроде хватает – как раз такое количество, чтобы не превращать работу коммунальщиков в аврал.

Отключения воды на трёх улицах

Немного будет и отключений. С 10:00 до 20:00 без воды останутся дома №№ 1, 2 по улице Малые Ключи; №№ 21, 21а, 23, 25а по улице Фрунзе, а также частный сектор на улице 40 лет Советской Армии.







Пробки

Доехать утром на работу без пробок – уже достижение в Липецке. Потому что заторов много, в том числе на главных улицах Московской, Гагарина, Неделина. Терешковой, Циолковского, проспекте Победы.

Поэтому советуем вам перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы подобрать оптимальный маршрут. Помните – в Липецке можно объехать любую пробку, если подойти к вопросу с умом.



100 лет Леониду Гайдаю

Режиссёру «Бриллиантовой руки», «Самогонщиков», «Спортлото-82» Леониду Гайдаю 30 января исполнилось бы 100 лет. Согласитесь, и дата приличная, и режиссёр любимый, чтобы не среагировать на это событие.

Забыть память классика не даст липецкий киновед Алексей Кообаско, который сегодня в Библиотечно-информационном центре на улице Липовской, 2а расскажет о Гайдае. Как всегда, Колбаско тщательно готовится к выступлению и подбирает малоизвестные факты. Сегодня речь пойдёт, например, о том, кто из троицы Трус, Балбес и Бывалый был любимчиком режиссера? Или про то, как один из первых фильмов Гайдая - короткометражка «Жених с того света» (1958) чуть не оборвала его карьеру. Отдельно лектор остановится на периоде работы Гайдая в знаменитом киножурнале «Фитиль», где с 1981 по 1988 гг. он был режиссером и сценаристом. Фрагменты некоторых работ липчане смогут пересмотреть.







Вход мероприятие бесплатный.

«Традиционная среда»

Липецкий музей современной скульптуры (он же мастерская народного художника России Юрия Гришко на Студёновской, 39б) приглашает на традиционный по средам мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки.

Мастер с двадцатилетним стажем Ирина Беликова научит лепить «товорняк» и разучит с учениками весенние заклички. «Товорняк» – мелкие традиционные свистульки, в которые играть - весну закликать!







Всего за полтора часа вы изготовите глиняную поделку и узнаете много нового о традиционных российских народных промыслах. Для участие в семинаре нужно записаться по телефону +7 (901) 910-13-10.

Опера, серенада, романс

В зале «Унион» (ул. К.Маркса.2) сегодня не простой концерт, а виртуальный. Это значит, что слушать музыку и следить за артистами можно будет на большом экране, но зато так можно попасть на выступления лучших артистов страны и мира. Сегодня в 18:00 липчанам покажут концерт Национального академического оркестра народных инструментов имени П.Н.Осипова.







Солистами Дарьей Зыковой (сопрано), Михаилом Давыдовым (бас-баритон), Константином Захарато (балалайка), Юлей Неверовой (домра-альт), Маратом Мансыревым (фортепиано) будет дирижировать Народный артист России Владимир Андропов. Пусть не смущает неискущённого зрителя, что инструменты русские народные. На самом деле на них можно сыграть всё, что угодно. В программе классика В программе — произведения П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Дж Верди, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, А. Зацепина, И. Штрауса-сына, И. Кальмана, Е. Доги, Ю. Милютина и других.

Билет на виртуальный концерт знаменитого коллектива стоит символические 100 рублей.

День юного антифашиста

8 февраля в России отмечают День юного героя-антифашиста. По этому случаю в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 4а) с 10:00 утра будет работать выставка про юных героев Великой Отечественной.







На ней покажут материалы о пионерах–героях, которые в суровую годину наравне со взрослыми совершали подвиги. Посетители узнают о подвигах Зины Портновой, Марата Казея, Лары Михеенко, Вали Котика и других.

Детектив (спойолер – убийца не садовник)

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 приглашает на заседание КинолентаКлуба. Сегодня на повестке фильм «Визит инспектора» (Великобритания, 2015 г.).







Это психологический детектив. История про то, как респектабельное семейство собралось на ужин, чтобы отпраздновать помолвку дочери. Внезапно на празднике появился странный инспектор полиции, который начал рассказывать про самоубийство некоей Евы Смит. Сначала окружающие недоумевали, но потом постепенно начало выясняться, что каждый из присутствующих так или иначе поспособствовал погружению Евы в нищету и отчаяние.

Вход - любая поддержка пространства.

Открытая репетиция

То, что футболисты иногда проводят открытые тренировки для болельщиков, давно известно. Но чтобы открытая репетиция музыкальной группы… Там же в «Библиотеке» в 19:33 состоится репетиция будущего квартирника от вокально-инструментальной школы «Бах». Вход свободный, приглашаются все любопытствующие.

«Школа грамотного потребителя»

Курсы с таким названием открываются в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов,15/3. Занятия будут проходить по средам в 16:00, сегодня – первое их них.

Спикерами выступят представители управления и департамента ЖКХ области и города, Госжилинспекции, фонда капремента, областной прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций, общественной палаты и городского Совета депутатов.







Сегодня речь пойдет о том, как провести общее собрание жильцов и других собственников помещений многоквартирного дома. Занятия могут посещать бесплатно все желающие.

Вы довольны общественным транспортом?

Липчане могут высказаться по животрепещущему вопросу на Платформе обратной связи. Это сервис Госуслуг, поэтому пройти опрос можно, только авторизовавшись.







Но зато можно высказаться насчёт доступности автобусов и трамваев, разнообразия маршрутов, графика движения, соблюдении расписания и т.д. Обещают, что это поможет улучшить работу общественного транпорта.

Дорогие липчане! Среда пришла.… А с нею явились и свежие новости, которые никак нельзя пропустить. Чащё заходите на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До скорых новых встреч!