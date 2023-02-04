В Липецкой области температура днём уйдёт в минус

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области начнет расти – интенсивность осадков уменьшится, температура начнет понижаться.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 февраля - 5-6 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 7 февраля – 8-9 градусов мороза, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в Липецкой области облачно, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.

В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.

День 5 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 31 градусов мороза.