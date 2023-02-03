В липецкие суды поступили несколько громких дел по наркотикам

Речь идёт о конопле, героине, смеси с N-метилэфедронои и таблетках МДМА.

В суды поступили сразу несколько уголовных дел по факту незаконного приобретения, хранения, а также покушения на сбыт наркотиков.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере». По версии следствия, мужчина приобрел для личного употребления наркотические средства - каннабис (марихуана) общей массой 26,6 грамма и коноплю общей массой 46,4 грамма, и потом хранил все эти запасы в доме сожительницы.



Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело в отношении ранее судимого 49-летнего мужчины по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Следствие полагает, что он вступил в переписку в одном из мессенджеров и собирался сбывать героин. Получив в Москве 145,24 грамма героина, подозреваемый отправился в Липецкую область, где был задержан.



Также Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело в отношении трех уроженцев Таджикистана по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». По версии следствия, подсудимые в Москве получили 178,67 граммов героина и отправились в Липецкую область для реализации, но были задержаны.



А Данковский городской суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего ранее судимого жителя области по части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере». Этот мужчина, по версии следствия, летом 2022 года стал «закладчиком» и получил почти 7 граммов смеси, содержащей в своем составе производное N-метилэфедрона, а потом сделал тайник, в который поместил 0,95 грамма наркотика. Но потом подозреваемый был задержан полицейскими, и при досмотре у него было обнаружено 5,91 грамма наркотического средства с N-метилэфедроном, а также 145 таблеток МДМА.

