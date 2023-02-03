Липчанка спровоцировала ДТП и остановила движение трамваев на час

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Утром 3 февраля в Липецке на улице Циолковского в районе остановки «Улица Космонавтов» женщина-водитель на автомобиле «Рено» переезжала трамвайные пути и столкнулась с вагоном. Небольшая авария остановила движение трамваев.



«На месте ДТП стоят все необходимые дорожные знаки, указывающие на приоритет движения транспорта по рельсам, однако водитель автомобиля их проигнорировала», - сообщила пресс-служба администрации Липецка.



Трамвайное движение, по данным мэрии, было задержано на час - 09:10 до 10:16.

