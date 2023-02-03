Происшествия

37 минут назад

Липчанка спровоцировала ДТП и остановила движение трамваев на час

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#ДТП #трамвай
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Утром 3 февраля в Липецке на улице Циолковского в районе остановки «Улица Космонавтов» женщина-водитель на автомобиле «Рено» переезжала трамвайные пути и столкнулась с вагоном. Небольшая авария остановила движение трамваев. 

«На месте ДТП стоят все необходимые дорожные знаки, указывающие на приоритет движения транспорта по рельсам, однако водитель автомобиля их проигнорировала», - сообщила пресс-служба администрации Липецка. 

Трамвайное движение, по данным мэрии, было задержано на час -  09:10 до 10:16.
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#ДТП #трамвай

Комментарии (5)

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Липецк

2 минуты назад
То ли ещё будет!
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гражданин

3 минуты назад
В Липецке еще существуют трамваи????))))))))
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Ольга

6 минут назад
Сначала пусть правила движения изучают а то за руль
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Александр

18 минут назад
трамвай не уступил дорогу автомобилю, вот же неуч :)
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аналикик

23 минуты назад
высчитать снеее простой трамваев . по максимуму - урок будет на всю жизнь
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