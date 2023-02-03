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12 минут назад
Wildberries вводит запрет на продажу вейпов и курительных смесей
Все из-за недобросовестных продавцов — они продавали никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой.
Онлайн-ретейлер Wildberries вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля. Недобросовестные продавцы могли ранее продавать никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой, - рассказали ТАСС в пресс-службе ретейлера.
"Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу", - отметил представитель маркетплейса.
По его словам, недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса.
Под запрет с 7 февраля подпадают безникотиновые курительные приборы, вейпы, безникотивные смеси и различные аппараты для курения, жидкости. В 2022 году были запрещены кальяны.
"Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу", - отметил представитель маркетплейса.
По его словам, недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса.
Под запрет с 7 февраля подпадают безникотиновые курительные приборы, вейпы, безникотивные смеси и различные аппараты для курения, жидкости. В 2022 году были запрещены кальяны.