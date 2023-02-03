В России

45 минут назад

В Уфе мужчина убил двух малолетних сыновей и покончил с собой

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#убийство #дети #самоубийство

В Уфе 41-летний местный житель убил 13-летнего и 7-летнего сыновей. Жена с 10-летней дочерью ушли к соседям, а когда вернулись, дверь оказалась заперта.

Утром 3 февраля 2023 года 41-летний житель Уфы, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему им удалось выжить, - сообщает СК РФ по республике Башкортостан.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, малолетних по пп. "а", "в" ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия работают первый заместитель руководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий, руководство, следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции.
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#убийство #дети #самоубийство

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