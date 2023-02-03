45 минут назад
В Уфе мужчина убил двух малолетних сыновей и покончил с собой
В Уфе 41-летний местный житель убил 13-летнего и 7-летнего сыновей. Жена с 10-летней дочерью ушли к соседям, а когда вернулись, дверь оказалась заперта.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, малолетних по пп. "а", "в" ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На месте происшествия работают первый заместитель руководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий, руководство, следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции.