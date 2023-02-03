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сегодня, 10:06
Роспотребнадзор сообщает о выявлении второго случая заражения штаммом коронавируса «кракен» в РФ
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Отмечается, что пациент переносит болезнь в легкой форме. Материал для исследования получили из Республики Тыва.
В России выявили второй случай заражением подвариантом коронавируса "кракен" (XBB.1.5), - сообщается в Телеграм-канале Роспотребнадзора.
Уточняется, что заболевший переносит инфекцию в легкой форме.
Отмечается, что данный подвариант обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно, - говорится в сообщении.
Первый случай заражения вирусом омикрон-штаммом коронавируса - XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области. Роспотребнадзор сообщил об этом 12 января 2023 года.
Отмечается, что подвариант коронавируса "кракен" является более заразным, но при этом течение заболевания оценивается как легкое.
Уточняется, что заболевший переносит инфекцию в легкой форме.
Отмечается, что данный подвариант обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно, - говорится в сообщении.
Первый случай заражения вирусом омикрон-штаммом коронавируса - XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области. Роспотребнадзор сообщил об этом 12 января 2023 года.
Отмечается, что подвариант коронавируса "кракен" является более заразным, но при этом течение заболевания оценивается как легкое.
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