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Роспотребнадзор сообщает о выявлении второго случая заражения штаммом коронавируса «кракен» в РФ

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#кракен #коронавирус

Отмечается, что пациент переносит болезнь в легкой форме. Материал для исследования получили из Республики Тыва.

В России выявили второй случай заражением подвариантом коронавируса "кракен" (XBB.1.5), - сообщается в Телеграм-канале Роспотребнадзора.

Уточняется, что заболевший переносит инфекцию в легкой форме.

Отмечается, что данный подвариант обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно, - говорится в сообщении.

Первый случай заражения вирусом омикрон-штаммом коронавируса - XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области. Роспотребнадзор сообщил об этом 12 января 2023 года.

Отмечается, что подвариант коронавируса "кракен" является более заразным, но при этом течение заболевания оценивается как легкое.
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#кракен #коронавирус

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