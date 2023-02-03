17 детям-сиротам выделили квартиры после вмешательства приставов

Новоселье справили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В Липецкой области после вмешательства судебных приставов предоставили благоустроенное жильё для 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



«Приставы предупредили о последствиях неисполнения требований исполнительных документов, в том числе об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», регулярно контролировали сроки и объём выделения бюджетных средств на предоставление жилья», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.



Результатом стало заключение с детьми-сиротами договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда: 17 детям-сиротам выделили благоустроенные квартиры.