Общество

14 минут назад

17 детям-сиротам выделили квартиры после вмешательства приставов

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#дети #приставы #жильё
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17 детям-сиротам выделили квартиры после вмешательства приставов

Новоселье справили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В Липецкой области после вмешательства судебных приставов предоставили благоустроенное жильё для 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Приставы предупредили о последствиях неисполнения требований исполнительных документов, в том числе об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», регулярно контролировали сроки и объём выделения бюджетных средств на предоставление жилья», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.

Результатом стало заключение с детьми-сиротами договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда: 17 детям-сиротам выделили благоустроенные квартиры.
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#дети #приставы #жильё
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