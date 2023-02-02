Жителей новых регионов на 3 года освободят от взыскания долгов

Мораторий на взыскание задолженности коснется граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, до 1 января 2026 года.





"Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов", — говорится в пояснительной записке к документу.



Уточняется, что мораторий коснется задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть перед банками и микрофинансовыми организациями. Отмечается, что запрет не распространяется на долги физическим лицам, по предпринимательским займам и за ЖКУ, - говорится на осдумы В Госдуму был внесен законопроект о введении до 1 января 2026 года моратория на взыскание задолженности с граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности."Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов", — говорится в пояснительной записке к документу.Уточняется, что мораторий коснется задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть перед банками и микрофинансовыми организациями. Отмечается, что запрет не распространяется на долги физическим лицам, по предпринимательским займам и за ЖКУ, - говорится на сайте Г