Коронавирус

28 минут назад

В Липецкой области на четверть выросло количество новых случаев COVID-19 за сутки

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#коронавирус
В Липецкой области на четверть выросло количество новых случаев COVID-19 за сутки

Сегодня сообщили о том, что в регионе зафиксировали 60 новых случаев заболевания, накануне было 45.

За последние сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19, госпитализировали шестерых человек, а выздоровели 37 человек. Для сравнения: 2 февраля 2022 года были выявлены 1293 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 923 случая COVID-19, выздоровели 172 545 человек, умерли 3 950 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 169 случаев COVID-19, в Тульской области — 59, в Рязанской области — 49, в Тамбовской области — 36, в Курской области — 35, в Орловской области — 32. В Воронежской области умерли два человека.

В России за сутки выявили 9 287 случаев COVID-19, госпитализированы 1 058 человек, выздоровел 6 021 человек, умерли 40 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 21 967 983 случая COVID-19, выздоровели 21 362 029 человек, умерли 395 148 человек.
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#коронавирус

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