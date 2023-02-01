Общество
сегодня, 15:36
Родители погибшего в СВО липчанина опознали его по посмертным фотографиям
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Эксгумации не потребуется.
Напомним, 27 января мы рассказали, что липчане Олег и Ольга Терешкины требуют эксгумации тела погибшего в СВО сына.
Погибшего 8 января Сергея Терешкина похоронили 22 января в селе Грязное. О смерти Сергея родителям стало известно 20 января, когда его тело привезли в закрытом цинковом гробу. Сраженные горем мать и отец согласились на уговоры сотрудников Военно-мемориальной компании не вскрывать гроб: мол, что там смотреть, если ваш сын погиб ещё 44 дня назад? Но спустя несколько дней родители пожалели и стали настаивать на эксгумации и проведении генетической экспертизы.
В справке о смерти Сергея Терешкина, выданной 17 января, было указано: «Дата гибели 8 декабря 2022 года, место смерти — Российская Федерация, Донецкая Народная Республика, город Артёмовск. Причина смерти — огнестрельные взрывные осколочные ранения туловища и конечностей».
Как рассказал GOROD48 Олег Терешкин, поcле появления публикации и депутатского запроса в частую военную компанию к ним домой приехал представитель ЧВК «Вагнер» с посмертными фотографиями их сына.
— По посмертным фотографиям — их было несколько — мы опознали своего сына: его можно было узнать, несмотря на обожженное лицо. Помимо лица мы также узнали на фотографиях и татуировки Сергея, — рассказал Олег Терешкин. Нам так же сообщили, что у всех бойцов перед поступлением на службу берётся образец ДНК. Его брали и у нашего сына.
Погибшего 8 января Сергея Терешкина похоронили 22 января в селе Грязное. О смерти Сергея родителям стало известно 20 января, когда его тело привезли в закрытом цинковом гробу. Сраженные горем мать и отец согласились на уговоры сотрудников Военно-мемориальной компании не вскрывать гроб: мол, что там смотреть, если ваш сын погиб ещё 44 дня назад? Но спустя несколько дней родители пожалели и стали настаивать на эксгумации и проведении генетической экспертизы.
В справке о смерти Сергея Терешкина, выданной 17 января, было указано: «Дата гибели 8 декабря 2022 года, место смерти — Российская Федерация, Донецкая Народная Республика, город Артёмовск. Причина смерти — огнестрельные взрывные осколочные ранения туловища и конечностей».
Как рассказал GOROD48 Олег Терешкин, поcле появления публикации и депутатского запроса в частую военную компанию к ним домой приехал представитель ЧВК «Вагнер» с посмертными фотографиями их сына.
— По посмертным фотографиям — их было несколько — мы опознали своего сына: его можно было узнать, несмотря на обожженное лицо. Помимо лица мы также узнали на фотографиях и татуировки Сергея, — рассказал Олег Терешкин. Нам так же сообщили, что у всех бойцов перед поступлением на службу берётся образец ДНК. Его брали и у нашего сына.
2494