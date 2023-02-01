Происшествия

сегодня, 12:28

Попавшийся пьяным за рулём водитель не заплатил 30 000 рублей: теперь ему добавили 20 суток работ

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#приставы #долги
Попавшийся пьяным за рулём водитель не заплатил 30 000 рублей: теперь ему добавили 20 суток работ

Мужчина привлечён ещё и к административной ответственности за неуплату штрафа в срок.

Житель Усманского района привлечён к административной ответственности за неуплату в срок штрафа в 30 000 рублей за пьяное вождение.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, теперь мужчина привлечён ещё и к административной ответственности за неуплату штрафа в срок. Суд назначил мужчине 20 суток обязательных работ.

В случае не отработки назначенного срока должник будет снова привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбывания обязательных работ». За это уже грозит штраф от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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#приставы #долги

Комментарии (1)

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Х

39 минут назад
Я 90 тысяч не платил на 4.6 лишали и не чего.поехал по окончанию срока к приставам получил бумажку за истичением срока давности и получил права.так что не спешите.
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