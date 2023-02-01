Происшествия
сегодня, 12:28
Попавшийся пьяным за рулём водитель не заплатил 30 000 рублей: теперь ему добавили 20 суток работ
Мужчина привлечён ещё и к административной ответственности за неуплату штрафа в срок.
Житель Усманского района привлечён к административной ответственности за неуплату в срок штрафа в 30 000 рублей за пьяное вождение.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, теперь мужчина привлечён ещё и к административной ответственности за неуплату штрафа в срок. Суд назначил мужчине 20 суток обязательных работ.
В случае не отработки назначенного срока должник будет снова привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбывания обязательных работ». За это уже грозит штраф от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, теперь мужчина привлечён ещё и к административной ответственности за неуплату штрафа в срок. Суд назначил мужчине 20 суток обязательных работ.
В случае не отработки назначенного срока должник будет снова привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбывания обязательных работ». За это уже грозит штраф от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Х