Попавшийся пьяным за рулём водитель не заплатил 30 000 рублей: теперь ему добавили 20 суток работ

Мужчина привлечён ещё и к административной ответственности за неуплату штрафа в срок.

Житель Усманского района привлечён к административной ответственности за неуплату в срок штрафа в 30 000 рублей за пьяное вождение.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, теперь мужчина привлечён ещё и к административной ответственности за неуплату штрафа в срок. Суд назначил мужчине 20 суток обязательных работ.



В случае не отработки назначенного срока должник будет снова привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбывания обязательных работ». За это уже грозит штраф от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.