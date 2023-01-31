Сегодня в Липецке: День зебры, поборы на работе и сколько хотят зарабатывать студенты

Рассказываем все самое главное про последний день января.

На улице до нуля

Январь прощается с нами не по зимнему тёплой погодой. Сегодня днём столик термометра опустится, максимум, до двух градусов мороза, а поднимется – до 0. И по-прежнему не ждут снегопадов – зима мягкая и бесснежная.



Впервые в году день перевалит за 9 часов

Ещё одно природное явление заслуживает внимания: впервые в году световой день будет длится дольше десяти часов, а если точно – 9 часов и 1 минуту.



Фото kartinkin.net



После 21 декабря день движется в сторону лета т.е. увеличивается. В дальнейшем весь февраль он будет прибавлять в среднем по 3 минуты каждый день.



На шести улицах Липецка отключат холодную воду

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3 по бульвару Есенина; №№ 18, 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова; № 6 по улице Папина, а также в частном секторе улиц Богдана Хмельницкого, Достоевского, Крылова.











На тринадцати улицах не будет света

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ отключат электричество в домах №№ 1а, 1л по улице Адмирала Макарова; №11 по Дубовой; №№ 1, 2 по площади Металлургов; №№ 3, 5, 7, 33а по улице Смургиса; №№ 2, 4, 6 по Стаханова; №№ 8, 18, 147, 157 по Студеновской; № 2а по Пролетарской; № 4 по Рудной. Кроме того, в это же время обесточат улицы 70 лет Октября, Арктическую, Интернациональную, Ленина, Салтыкова-Щедрина.







Пробки

Как начнёшь день, так его и проведешь. Поэтому самое неприятное, что может случиться утром – попасть в гудящую неподвижную пробку, а такая вероятность есть на многих улицах Липецка. Поэтому мы советуем не забывать про «Яндекс-пробки» или подобные приложения и всегда заглядывать в них перед выездом, чтобы рассчитать наиболее приемлемый маршрут.

Гранта Ванда ждёт липчан

Вы знаете, какой сегодня день? Международный День зебры!

В липецком зоопарке будут поздравлять виновницу торжества – зебру подвида Гранта по кличке Ванда, можно сказать классическую зебру, которая обитает в Конго и Замбии. В 11:00 на глазах посетителей зоопарка имениннице поднесут угощение из овощей и фруктов. Посетителям расскажут много интересного о Ванде: как она живёт, как зимует, чем питается.

Зимой африканские животные в основном сидят в домиках, но гостям может повезти и они увидят «полосатую» разгуливающей по вольеру. Наружу она выходит только в тёплую зимнюю погоду – прямо, как сегодня.

«Зимний круиз»

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:00 состоится игра «Зимний круиз», посвящённая зиме и всему, что с ней связано.







Игроки отправятся в морское путешествие по волнам Книжного океана и посетят шесть самых необычных причалов: «Зимняя сказка», «Снежная фантазия», «Здравствуй, зимушка-зима!», «Зимние забавы», «На заснеженной поляне», «Семь футов под килем». Там их ждут встречи с героями популярных зимних сказок, возможность попробовать себя в роли актёров и художников, проявить внимательность и ловкость. А в конце пройдёт викторина, победитель которой получит звание «Знатока зимы».

Свистульку заказывали?

Липецкий музей современной скульптуры (он же – мастерская народного художника России Юрий Гришко) на улице Студёновской, 39б приглашает на мастер-класс по лепке из глины.



Фото Светланы Пастуховой



Занятие проведёт член Союза художников РФ Светлана Пастухова. Она расскажет о традициях народного промысла села Доброе, между прочим внесённых в федеральные реестр объектов нематериального культурного наследия. Особое место в промыслах занимает птица – её рисуют, лепят из глины. На семинаре \обещают научить изготовлению своими руками знаменитой пустотелой добровской птицы-свистульки.

Семинар пройдёт сегодня в 11:00, но необходима предварительная запись по телефону . +7 (901) 910-13-10.

Поборы на работе

Популярный сервис по поиску работы hh.ru провел исследование среди жителей Липецкой области и выяснил, что многие из них сталкивались с поборами на работе. Большей части опрошенных сотрудников приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе – 56%. При этом только каждому десятому затем работодатель полностью возместил траты и в 18 % случаях – компенсировал их частично.

Правда, чаще всего речь идёт и канцелярских принадлежностях – 51% и мелкой электронике, например, компьютерной мыши – 29%. Покупать рабочий инструмент вынуждены 26% тех, кто вкладывает в работу свои кровные. Бензин – 18%, учебные курсы и спецодежду – 15%, программное обеспечение – 7%.

Зато каждый четвертый работник в Липецкой области – 25% даже не слышал о мздоимстве на рабочем месте.

Студенты-технари надеются зарабатывать больше гуманитариев

Сервис hh.ru выяснил и зарплатные притязания тех, кто ещё не устроился на работу, а только собирается сделать это в ближайшем будущем – у студентов.







Выяснилось, что студенты технических специальностей рассчитывают зарабатывать больше гуманитариев. Так, ученики Липецкого государственного технического университета надеются на первых порах зарабатывать в среднем 40 тысяч рублей, а выпускникам липецкого и елецкого педагогических вузов для начала хватит и 35 тысяч. Правда, как говорится, хотеть то они хотят, да только кто же им даст.

Дорогие липчане! Во вторник все мы с головой в работе, но мир слишком огромен и красив, чтобы его полностью игнорировать. Не забывайте читать новости, для этого чаще заходите на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего важного и интересного. Увидимся на сайте!