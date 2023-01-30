Общество
сегодня, 15:57
ГЖИ: с 2021 года от жильцов домов №20 и №22 по улице Невского не было ни одной жалобы по затоплению подвалов
Дома №20 и №22 на улице Невского находятся на непосредственном способе управления.
Сегодня пресс-служба СУ СК России по Липецкой области сообщила, что по поручению руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Евгения Шаповалова в Липецке организована доследственная проверка по обращению жильцов многоквартирных домов по улицам Невского и Парковой в Липецке.
Через социальные медиа липчане пожаловались, что вынуждены проживать в антисанитарных условиях из-за регулярных прорывов канализации, в результате которых затапливаются подвальные помещения. Кроме этого, жители считают, что суммы в квитанциях об оплате услуг ЖКХ неоправданно завышены.
Свою проверку по обращению начала и Государственная жилищная инспекция Липецкой области. Как рассказал GOROD48 и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев, в ГЖИ уже проанализировали обращения жителей улицы Невского и оказалось, что за два с лишним года: 2021, 2022 и первый месяц 2023 года ни одного обращения от жильцов домов №20 и №22 по затоплению подвалов в Госжилинспекцию не поступало. Дом №19 по улице Невского оказался нежилым помещением, а ещё одного дома и вовсе не существует на карте.
Ещё одна немаловажная деталь: дома №20 и №22 на улице Невского находятся на непосредственном способе управления многоквартирным домом. При таком способе собственники сами нанимают тех, кто будет убирать и производить аварийные работы в доме, и сами с них спрашивают за проделанные работы.
Собственники заключают договоры по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту на основании решений общего собрания. Раньше управляющей компанией на этих домах выступала МУП АДС городского хозяйства Липецка, а в 2018-м и в 2020-м годах собственниками были заключены договоры с ООО «УК «АДС», которая обслуживает дома по цене 14 рублей 20 копеек за квадратный метр.
Через социальные медиа липчане пожаловались, что вынуждены проживать в антисанитарных условиях из-за регулярных прорывов канализации, в результате которых затапливаются подвальные помещения. Кроме этого, жители считают, что суммы в квитанциях об оплате услуг ЖКХ неоправданно завышены.
Свою проверку по обращению начала и Государственная жилищная инспекция Липецкой области. Как рассказал GOROD48 и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев, в ГЖИ уже проанализировали обращения жителей улицы Невского и оказалось, что за два с лишним года: 2021, 2022 и первый месяц 2023 года ни одного обращения от жильцов домов №20 и №22 по затоплению подвалов в Госжилинспекцию не поступало. Дом №19 по улице Невского оказался нежилым помещением, а ещё одного дома и вовсе не существует на карте.
Ещё одна немаловажная деталь: дома №20 и №22 на улице Невского находятся на непосредственном способе управления многоквартирным домом. При таком способе собственники сами нанимают тех, кто будет убирать и производить аварийные работы в доме, и сами с них спрашивают за проделанные работы.
Собственники заключают договоры по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту на основании решений общего собрания. Раньше управляющей компанией на этих домах выступала МУП АДС городского хозяйства Липецка, а в 2018-м и в 2020-м годах собственниками были заключены договоры с ООО «УК «АДС», которая обслуживает дома по цене 14 рублей 20 копеек за квадратный метр.
Вася
Александр