Пьяный водитель после ДТП пытался откупиться от полицейского

В начале января в Тербунах пьяный водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «БМВ»

Авария произошла на улице Юбилейной райцентра. Водитель «Мзды», глава одной из логистических компаний, был пьян. Во время оформления ДТП и требований пройти медосвидетельствование, он стал пытаться всучить сотруднику ДПС взятку, чтобы не лишится водительских прав.



Полицейский предупредил 43-летнего пьяного водителя об ответственности за предложение взятки должностному лицу, но тот продолжал настаивать и всучивать 111 тысяч рублей сотруднику ДПС.



Полицейский сообщил о попытке дать ему взятку в Следственный комитет.



- Во время расследования дела водитель «БМВ» признал вину, пояснив все обстоятельства произошедшего. Дело расследовано и передано в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СК России по Липецкой области.