Происшествия

43 минуты назад

Пьяный водитель после ДТП пытался откупиться от полицейского

464
#ДТП #взятка
Пьяный водитель после ДТП пытался откупиться от полицейского

В начале января в Тербунах пьяный водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «БМВ»

Авария произошла на улице Юбилейной райцентра. Водитель «Мзды», глава одной из логистических компаний, был пьян. Во время оформления ДТП и требований пройти медосвидетельствование, он стал пытаться всучить сотруднику ДПС взятку, чтобы не лишится водительских прав.

Полицейский предупредил 43-летнего пьяного водителя об ответственности за предложение взятки должностному лицу, но тот продолжал настаивать и всучивать 111 тысяч рублей сотруднику ДПС.

Полицейский сообщил о попытке дать ему взятку в Следственный комитет.

- Во время расследования дела водитель «БМВ» признал вину, пояснив все обстоятельства произошедшего. Дело расследовано и передано в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СК России по Липецкой области.
464
#ДТП #взятка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанка незаконно прописала у себя четверых иностранцев
#незаконная регистрация
3
Липчанка незаконно прописала у себя четверых иностранцев

сегодня, 10:11

Происшествия
В Липецке задержаны угонщики автомобилей
#угон
6
В Липецке задержаны угонщики автомобилей

сегодня, 09:19

Происшествия
Липецкие зоозащитники ищут в Тамбове сбежавшую пантеру
#пантера #зоозащитники
13
Липецкие зоозащитники ищут в Тамбове сбежавшую пантеру

вчера, 23:49

Происшествия
Выехавшая на встречку легковушка снесла «Газель» - водитель погибла
#Авария #ДТП
28
Выехавшая на встречку легковушка снесла «Газель» - водитель погибла

вчера, 17:08

Происшествия
В Грязинском районе под лёд провалился автомобиль, люди едва успели выпрыгнуть
#Утонуло авто #МЧС #спасатели
31
В Грязинском районе под лёд провалился автомобиль, люди едва успели выпрыгнуть

вчера, 13:53

Происшествия
В Липецке по «горячим следам» задержали мужчин, которые резали трубопровод
#Кража #УМВД
33
В Липецке по «горячим следам» задержали мужчин, которые резали трубопровод

вчера, 09:15

Происшествия