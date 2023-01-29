Происшествия
43 минуты назад
Пьяный водитель после ДТП пытался откупиться от полицейского
В начале января в Тербунах пьяный водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «БМВ»
Авария произошла на улице Юбилейной райцентра. Водитель «Мзды», глава одной из логистических компаний, был пьян. Во время оформления ДТП и требований пройти медосвидетельствование, он стал пытаться всучить сотруднику ДПС взятку, чтобы не лишится водительских прав.
Полицейский предупредил 43-летнего пьяного водителя об ответственности за предложение взятки должностному лицу, но тот продолжал настаивать и всучивать 111 тысяч рублей сотруднику ДПС.
Полицейский сообщил о попытке дать ему взятку в Следственный комитет.
- Во время расследования дела водитель «БМВ» признал вину, пояснив все обстоятельства произошедшего. Дело расследовано и передано в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СК России по Липецкой области.
Полицейский предупредил 43-летнего пьяного водителя об ответственности за предложение взятки должностному лицу, но тот продолжал настаивать и всучивать 111 тысяч рублей сотруднику ДПС.
Полицейский сообщил о попытке дать ему взятку в Следственный комитет.
- Во время расследования дела водитель «БМВ» признал вину, пояснив все обстоятельства произошедшего. Дело расследовано и передано в суд для рассмотрения, - сообщили в СУ СК России по Липецкой области.