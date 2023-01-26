Работодатель заплатит сотруднику 544 тысячи рублей за отрезанные три пальца

В том числе 450 тысяч - компенсация морального вреда.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, убытков, утраченного заработка и судебных расходов в пользу работника, получившего травму на рабочем месте.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в июле 2021 года специалист по климатическому оборудованию ремонтировал в автоцентре автоматические ворота. С барабана оторвался трос, и работнику отрезало три пальца.



Работодатель исковые требование не признал, указав на прямую причинно-следственную связь между несчастным случаем и действиями самого сотрудника. Но суд встал на сторону работника: было установлено, что причинами несчастного случая послужили недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.



Теперь работодатель должен выплатить бывшему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей, убытки в размере 12,9 тысячи рублей, утраченный заработок в размере 56 тысяч рублей, судебные расходы в размере 25 тысяч руб, а всего почти 544 тысячи рублей.