Происшествия

58 минут назад

Работодатель заплатит сотруднику 544 тысячи рублей за отрезанные три пальца

3 807
#производственный травматизм
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Работодатель заплатит сотруднику 544 тысячи рублей за отрезанные три пальца

В том числе 450 тысяч - компенсация морального вреда.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, убытков, утраченного заработка и судебных расходов в пользу работника, получившего травму на рабочем месте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в июле 2021 года специалист по климатическому оборудованию ремонтировал в автоцентре автоматические ворота. С барабана оторвался трос, и работнику отрезало три пальца.

Работодатель исковые требование не признал, указав на прямую причинно-следственную связь между несчастным случаем и действиями самого сотрудника. Но суд встал на сторону работника: было установлено, что причинами несчастного случая послужили недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

Теперь работодатель должен выплатить бывшему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей, убытки в размере 12,9 тысячи рублей, утраченный заработок в размере 56 тысяч рублей, судебные расходы в размере 25 тысяч руб, а всего почти 544 тысячи рублей.
3 807
#производственный травматизм
2

Комментарии (3)

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Я

38 минут назад
За пожизненную инвалидность мало что-то. Пока не начнут присуждать за ущерб крупные суммы ничего не поменяется.
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Вопрос интересный

39 минут назад
Некий работодатель с Московской, 83, несколько лет назад систематически лишал сотрудника премии, которая по колдоговору составляла 30 проц. И давал ее любовнице вышестоящего начальника, как то требовал. За год терпила не досчитался 60 тысяч. Есть срок давности? Кстати, этого чепушилу самого вскоре понизили с директора до зама. И поделом!
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Я

51 минуту назад
Маловато
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